Motivul pentru care Adrian și Edera de la Mireasa s-au despărțit: „Sunt confuză”

Adrian și Edera de la Mireasa au decis să se despartă. Deși încă au sentimente unul pentru celălalt, cei doi au decis de comun acord să pună punct relației lor.

De ce s-au despărțit Adrian și Edera de la Mireasa

Adrian și Edera de la Mireasa au comunicat deschis și sincer unul cu celălalt despre relația lor, care ajunsese într-un impas. Cu toate că încă țin unul la celălalt, tinerii au concluzionat că cea mai bună decizie ar fi să meargă pe drumuri separate.

„Subconștientul meu îmi spune că nu e el. În același timp, sunt îndrăgostită de el. Sunt confuză”, a spus Edera, potrivit Spynews.ro. Edera a decis să încheie relația cu Adrian deoarece este de părere că el nu este îndrăgostit de ea.

„Am pus punct pentru că am simțit-o că nu mai vrea să continue”, a spus și Adrian.

Tânărul de 23 de ani a dat de înțeles că, în ciuda sentimentelor dintre ei, atât el, cât și Edera au realizat că relația nu mai putea evolua. Așadar, după o perioadă de incertitudini, cei doi au luat decizia de a merge pe drumuri separate. Cu toate că Adrian a crezut că Amalia a influențat-o pe Edera să vrea să pună punct relației, Edera a insistat că decizia i-a aparținut în totalitate.

Cu ce se ocupă Adrian. Tânărul a venit la Mireasa ca să-și găsească jumătatea

Adrian are 23 de ani, este zodia Vărsător și provine din orașul Pitești. Tânărul, care se descrie drept onest, direct și spontan, a avut două relații serioase până în prezent și își dorește să-și întâlnească jumătatea. Pasionat de sală și de dans, Adrian își câștigă existența din ridesharing, respectiv din utilizarea în comun a mașinii sale personale. Astfel, printr-o aplicație specială, oamenii care călătoresc în aceeași zonă cu Adrian pot beneficia de transport.

„În prezent mă ocup cu ridesharing. Am lucrat și pe vapoare de croazieră ca ospătar timp de trei ani de zile. Am venit la Mireasa să-mi caut jumătatea, cu toate că uneori consider că e destul de greu, dar să vedem cu ce mă poate surprinde viața. Femeia perfectă pentru mine trebuie să fie doar brunetă. De restul mă ocup eu și vedem cum este chimia dintre noi doi”, a spus Adrian, la intrarea în casa Mireasa.

Foto: Instagram

