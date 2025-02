Sese, omagiu emoționant la o săptămână după moartea lui Andrei Perneș. Ce a postat pe rețelele de socializare

Cătălin Seserman, cunoscut drept Sese, este profund afectat după moartea lui Andrei Perneș. Cei doi au fost prieteni apropiați în perioada emisiunii „Mireasa”, iar acum nu-și poate reveni din șocul dispariției dureroase a lui Andrei.

Sese, omagiu emoționant pentru Andrei Perneș

Sese este câștigătorul sezonului 5 „Mireasa”, unde Andrei Perneș a fost concurent. El i-a adus un omagiu regretatului său prieten, la o săptămână de la moartea acestuia. Sese a fost alături de familia lui Andrei la înmormântarea ce s-a desfășurat sâmbătă, 22 februarie și s-a numărat printre cei care i-au cărat sicriul lui Perneș spre locul de veci. Iar acum a ținut să facă o postare emoționantă în amintirea fostului concurent de la „Mireasa”, impresionându-și fanii din mediul online.

Sese a publicat în secțiunea de InstaStories o imagine cu el și Andrei Perneș din timpul emisiunii „Mireasa”, pe care a făcut-o alb-negru cu ajutorul filtrelor foto și a postat-o adăugând în fundal o piesă cu versuri dureroase.

Sese și Andrei au păstrat legătura și după participarea în emisiunea matrimonială și a fost atât de șocat când a aflat cumplita veste încât a zis că nu poate fi adevărat. Dar cumplita informație a fost confirmată de soția sa, Giovana.

„Am mai păstrat legătura după terminarea emisiunii. A venit și la botezul fetei mele. Chiar acum câteva zile postase ceva la povestea mea. Erau amintiri de când am participat la Mireasa… Prima oară când am auzit, nu credeam, până când a venit Giovi și mi-a zis plângând. Nici acum nu-mi vine să cred… S-a dus prea repede” – a declarat Sese pentru Fanatik.

Câștigătorul sezonului 5 „Mireasa” are numai cuvinte de laudă despre Andrei Perneș.

„Perneș, ca prieten și ca om, a fost mereu cu zâmbetul pe buze. A zâmbit chiar dacă în spate nu era chiar bine. Tot timpul a fost un om vesel. Perneș te ajuta dacă aveai nevoie de ceva”, a adăugat Sese pentru aceeași sursă.

Ion Șaulescu a venit din Germania pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Andrei Perneș

Ion Șaulescu, alt concurent de la „Mireasa”, prieten cu Sese și Andrei a fost și el la înmormântarea fostului său prieten de emisiune. Acesta a venit din Germania special pentru a-și lua rămas bun de la Andrei și, la fel ca Sese, a spus că regretă enorm pierderea lui.

„După ce am conștientizat toată situația, am cerut la locul de muncă câteva zile libere ca să pot fi prezent acolo. Nu am cum să nu mă duc! Aș fi mers chiar dacă nu primeam învoire de la muncă. Deși sunt 1200 km între noi și luni eu sunt din nou înapoi la muncă, simt să fiu acolo! Ajung din seara asta. Vin din Germania! L-am apreciat foarte mult în primă fază pentru libertatea cu care își exprima sentimentele.

De asemenea, pentru bunătatea de care dădea dovadă și inocența lui. Pentru că oricine, orice ar zice, Andrei Perneș a fost un om inocent. N-a căutat în viața lui să facă rău. Nimănui. Am început să ne apropiem ceva mai mult atunci când eu am început să-i critic relația pe care la acea vreme o avea el în casa Mireasa”, a spus și Ion Șaulescu.

