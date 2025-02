Fosta soție și fosta iubită a lui Andrei Perneș s-au întâlnit la înmormântarea tânărului. Gestul făcut de cele două la mormântul fostului concurent „Mireasa”

Andrei Perneș a fost înmormântat sâmbătă în satul său natal. Fostul concurent din „Mireasa” a fost condus pe ultimul drum de familie și prieteni în satul Hereclean, comuna Sălaj, iar la eveniment au fost și foști colegi din show-ul matrimonial, dar și fosta lui soție și cea care i-a fost iubită în ultima perioadă.

Fosta soție și fosta iubită a lui Andrei Perneș s-au întâlnit la înmormântarea tânărului

Moartea fulgerătoare și prematură a lui Andrei Perneș i-a lăsat pe toți cei care l-au cunoscut cu inimile îndurerate. Fostul concurent din sezonul 5 al show-ului „Mireasa” a murit pe 19 februarie 2025, ]n urma unui accident rutier cumplit.

La ceremonia de înmormântare au mers să-și ia rămas bun de la Andrei Perneș familia, prietenii și apropiații, dar și fosta sa soție din sezonul 5 al emisiunii matrimonaile „Mireasa”, Sabrina, și cea care a fost iubita lui înainte de tragicul accident, Ancuța. Andrei și Sabrina au divorțat în vara lui 2024. Tânăra a scris un mesaj emoționant pe coroana funerară a fostului ei soț – „Te voi iubi dincolo de Marte!”

La rândul ei, Ancuța a avut și ea un mesaj sfâșietor pentru Andrei, pe care l-a scris pe coroana dusă la mormântul tânărului – „Din partea iubitei Ancuța, te voi iubi mereu!”

În ziua înmormântării, sora lui Andrei, Andrada, a postat pe rețelele de socializare o imagine sfâșietoare de la eveniment și un mesaj dureros – „O să regret o viață că nu ai mai trăit măcar o zi!”

Prietenii și-au luat rămas bun de la Andrei Perneș

Ion Șaulescu, fost concurent în „Mireasa” și un apropiat al lui Andrei Perneș, s-a numărat printre cei care au cărat sicriul în care se afla trupul neînsuflețit al tânărului. Cei doi s-au cunoscut în cadrul emisiunii și au rămas prieteni.

Citeşte şi: Ancuța Satmari, mesaj sfâșietor după moartea lui Andrei Perneș. „Într-o zi o să ne reîntâlnim și o să continuăm!” Iubita tânărului nu-și poate reveni din șoc

Citeşte şi: Andrei Perneș, condus pe ultimul drum în satul natal. Andrada, sora lui, a publicat o imagine sfâșietoare de la înmormântare

Citeşte şr: Mesajul dureros al Andradei, sora lui Andrei Perneș, după moartea tânărului. „Mi-as dori să nu fie adevărat!” Cu ea a vorbit ultima oară fostul concurent de la „Mireasa”

Citeşte şi: Sese, câștigătorul sezonului 5 „Mireasa”, dezvăluiri despre Andrei Perneș: „Zâmbea și când nu era bine”

„După ce am conștientizat toată situația, am cerut la locul de muncă câteva zile libere ca să pot fi prezent acolo. Nu am cum să nu mă duc! Aș fi mers chiar dacă nu primeam învoire de la muncă. Deși sunt 1200 km între noi și luni eu sunt din nou înapoi la muncă, simt să fiu acolo! Ajung din seara asta. Vin din Germania! L-am apreciat foarte mult în primă fază pentru libertatea cu care își exprima sentimentele. De asemenea, pentru bunătatea de care dădea dovadă și inocența lui. Pentru că oricine, orice ar zice, Andrei Perneș a fost un om inocent. N-a căutat în viața lui să facă rău. Nimănui. Am început să ne apropiem ceva mai mult atunci când eu am început să-i critic relația pe care la acea vreme o avea el în casa Mireasa” – a spus și Ion Șaulescu înainte de înmormântare.

Marian Pavel, un alt concurent al sezonului 3 al emisiunii matrimoniale și prieten cu Andrei a anunțat acum câteva zile că nu poate ajunge la înmormântare, dar va aprinde o lumânare când va trece prin satul natal al tânărului.

„Din păcate, nu am putut să ajung la înmormântare. Am anunțat și în urmă cu câteva zile când am auzit că va fi astăzi înmormântarea. Nu am cum astăzi că am eveniment și începe chiar acum, pe zi, așa că, din păcate, nu am putut să ajung acolo. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească și clar când o să trec prin zonă, o să mă duc să îi aprind o lumânare acolo” – a transmis Pavel.

Urmărește-ne pe Google News