Andrei Perneș, condus pe ultimul drum în satul natal. Andrada, sora lui, a publicat o imagine sfâșietoare de la înmormântare

Andrei Perneș a fost înmormântat sâmbătă, 22 februarie 2025. Fostul concurent din sezonul 5 al show-ului matrimonial „Mireasa” a fost condus pe ultimul drum de familie și apropiați în satul natal, Hereclean, comuna Sălaj.

Andrei Perneș și-a pierdut viața miercuri, 19 februarie, într-un cumplit accident de mașină. Tânărul a pierdut controlul automobilului pe care îl conducea și s-a răsturnat pe carosabil. Avea 28 de ani.

Andrei Perneș a fost înmormântat astăzi, în cadrul unei ceremonii la care au participat familia și apropiații. Slujba de înmormântare s-a desfășurat în curtea bisericii din satul său natal, deoarece acolo nu există o capelă. Devastată de durere, sora lui Andrei, Andrada Perneș, a postat pe rețelele de socializare o imagine sfâșietoare de la înmormântare și un mesaj răscolitor – „O să regret o viață că nu ai mai trăit măcar o zi!”

Părinții tânărului, copleșiți de durere, nu s-au putut dezlipi de lângă sicriu. Tatăl lui, îngenuncheat de tristețe, a stat lipit de sicriul cu trupul neînsuflețit al fiului său pe tot parcursul slujbei. Mama lui Andrei nu s-a putut opri din plâns, iar Andrada, sora lui, a ținut în brațe un tablou cu Andrei.

O parte dintre foștii săi colegi din emisiunea „Mireasa”, Petrică Nemeș, Sese și Ion Șauleanu, au fost și ei prezenți la eveniment. Viperele Vesele au postat, în exclusivitate, clipuri video de la înmormântare. Vezi imaginile AICI.

Ion Șaulescu, concurent în sezonul 4 „Mireasa” locuiește în Germania, dar a anunțat că acum câteva zile în mediul online că vine în țară să-i aducă un ultim omagiu.

„După ce am conștientizat toată situația, am cerut la locul de muncă câteva zile libere ca să pot fi prezent acolo. Nu am cum să nu mă duc! Aș fi mers chiar dacă nu primeam învoire de la muncă. Deși sunt 1200 km între noi și luni eu sunt din nou înapoi la muncă, simt să fiu acolo! Ajung din seara asta. Vin din Germania!

L-am apreciat foarte mult în primă fază pentru libertatea cu care își exprima sentimentele. De asemenea, pentru bunătatea de care dădea dovadă și inocența lui. Pentru că oricine, orice ar zice, Andrei Perneș a fost un om inocent. N-a căutat în viața lui să facă rău. Nimănui. Am început să ne apropiem ceva mai mult atunci când eu am început să-i critic relația pe care la acea vreme o avea el în casa Mireasa„, a spus și Ion Șaulescu.

Marian Pavel, fost concurent din sezonul 3 al show-ului matrimonial, a anunțat cu regret că nu poate participa la înmormântare.

„Din păcate, nu am putut să ajung la înmormântare. Am anunțat și în urmă cu câteva zile când am auzit că va fi astăzi înmormântarea. Nu am cum astăzi că am eveniment și începe chiar acum, pe zi, așa că, din păcate, nu am putut să ajung acolo. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească și clar când o să trec prin zonă, o să mă duc să îi aprind o lumânare acolo”, a spus Marian Pavel, pe Instagram.

De ce a murit, de fapt, Andrei Perneș

Fostul concurent de la „Mireasa” era la volanul unei mașini ]n cursul zilei de miercuri, în jurul orei 05:30, când a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s[u s-a răsturnat. Cu toate că echipajele de salvare au venit rapid la fața locului, impactul a fost atât de puternic încât tânărul nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.



„Din cercetările preliminare a reieșit faptul că un bărbat de 28 de ani, din localitatea Florești, în timp ce conducea un autovehicul dinspre Dej înspre Gherla, pe fondul altor preocupări de natură de a-i distrage atenția, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, răsturnându-se în afara părții carosabile. Din nefericire, personalul medical prezent la fața locului a constatat decesul acestuia”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

