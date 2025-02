Eleonora Dumitru, mărturisiri sfâșietoare după moartea lui Andrei Perneș. Cea care l-a însoțit pe în emisiunea „Mireasa” nu-și revine din șoc: „A fost ca și copilul meu!”

Moartea fulgerătoare și prematură a lui Andrei Perneș, fost concurent din emisiunea „Mireasa”, a adus multă durere în inimile celor care l-au cunoscut. Tânărul a murit la 28 de ani, miercuri, 19 februarie, după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat în afara carosabilului.

Eleonora Dumitru, mărturisiri dureroase după moartea lui Andrei Perneș

Eleonora Dumitru, cea care l-a însoțit pe Andrei Perneș în emisiunea „Mireasa”, este sfâșiată de suferință după ce a aflat de tragedie. Ea a luat legătura cu părinții tânărului și a vorbit, cu ochii în lacrimi, despre cumplitul moment când a auzit de moartea lui Andrei.

Eleonora Dumitru este încă în stare de șoc după decesul lui Perneș. Ea l-a însoțit pe tânăr în show-ul matrimonial și avea o legătură strânsă cu el, oferindu-i sfaturi importante pe parcursul show-ului și protejându-l.

„De dimineață am vorbit cu mama lui, cu doamna Valeria, de atunci nu am mai insistat. Dacă pentru mine este așa mare durere, vă imaginați ce este pentru dânșii. Și nu… a fost un șoc, este un șoc pentru toată lumea, pentru mine, pentru familia mea, pentru că m-am atașat, a fost băiatul meu. Am încercat să-i dau sfaturile ca o mamă, lângă el. M-a căutat, am fost bine, am ținut legătura, dar șocul ăsta, la 28 de ani să ți se frângă aripile, visele, e prea tragic.

E o durere imensă pe care nu o poți exprima în cuvinte. Eu sper să-și găsească liniștea și bunul Dumnezeu să-l ia în cetatea de îngeri, să ne păzească de acolo de sus, mai ales pe familia lui că e prea mare durerea… la 28 de ani când ți-e viața înainte? În momentele asta ne dăm seama că viața este o clipă. Îți dorești și spui atâtea speranțe. Se stinge, e un fum, de dimineață plâng încontinuu”, a spus îndurerată Eleonora Dumitru, potrivit Spynews.ro.

Eleonora Dumitru, despre Andrei Perneș: „A fost ca și copilul meu”

Femeia a mai precizat că a aflat de moartea lui Andrei printr-un mesaj primit pe WhassApp. Apoi a luat legătura cu mama tânărului, iar cumplita informație i-a fost confirmată. După emisiunea „Mireasa”, Eleonora Dumitru a rămas în relații bune cu Andrei. Și Spera să se reîntâlnească la nunta lui, nu să meargă la înmormântarea sa.

„Mi-a trimis cineva pe WhatsApp, sunt la a doua tragedie că am mai avut un deces în familie în ultima săptămână. Nu mi-a venit să cred. Am citit și apoi am sunat-o pe mama lui care mi-a confirmat. Era în șoc. Eu nu am aflat mai multe. Pe 28 martie făcea 29 de ani. Făcea dansuri, își găsea preocupări. El a fost un băiat optimist, perseverent în ceea ce și-a dorit.

A fost un băiat foarte bun, iubitor, carismatic, cu zâmbetul tot timpul. Nu se vedea dacă avea o problemă, avea darul de a fi cu zâmbetul pe buze. Ne-am văzut de sărbători, ne-am căutat, a fost ca și copilul meu. Eram eu, Andrei, Valentin, Sese și Giovana. Speram să ajung la nuntă, nu la înmormânare”, a mai spus femeia.

