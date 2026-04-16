Monica Tatoiu, dezvăluiri rare despre moartea fostului soț, care s-a aruncat de la etaj: „Am fost de vină că m-am căsătorit cu el”

Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.
Monica Tatoiu a făcut dezvăluiri emoționante despre momentele grele din viața sa personală, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”. Femeia de afaceri a vorbit deschis despre un episod dramatic: pierderea fostului ei soț, care și-a luat viața aruncându-se de la etaj.
Femeia de afaceri, despre copilăria marcată de infidelitățile tatălui
Monica Tatoiu nu s-a ferit să abordeze nici subiecte legate de copilăria sa, marcată de infidelitatea tatălui.
„Mama mea a fost înșelată la greu de tatăl meu, dar eu și fratele meu avem o viață echilibrată, pentru că mama s-a sacrificat”, a povestit ea, subliniind cât de mult a contat sacrificiul mamei sale în dezvoltarea lor armonioasă.
Această experiență din copilărie a ajutat-o să înțeleagă mai bine greșelile din viața personală și să își construiască o filozofie proprie despre familie și relații.
„Până faci un copil, divorțezi, dar în momentul când faci un copil trebuie să ții cu dinții de familie. Nu există nu-l mai iubesc”, a subliniat Monica Tatoiu.
Pe lângă experiențele personale, femeia de afaceri a ales să transforme lecțiile dure în motive de sprijin pentru ceilalți. Ea mărturisește că, în decursul timpului, a ajutat mai multe cupluri să își regândească decizia de a divorța.
„Eu am salvat multe cupluri de la divorț încercând să vadă în timp ce traume sunt în sufletul unui copil din familia în care părinții divorțează”, a precizat aceasta.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Monica Tatoiu