Monica Tatoiu, dezvăluiri rare despre moartea fostului soț, care s-a aruncat de la etaj: „Am fost de vină că m-am căsătorit cu el”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Monica Tatoiu (69 ani) a făcut dezvăluiri rare despre drama care i-a marcat viața: moartea fostului soț, care a ales să își pună capăt zilelor aruncându-se de la etaj. Femeia de afaceri a vorbit deschis despre relațiilor toxice și impactul pe care acestea le au asupra întregii familii.

Monica Tatoiu, despre moartea fostului soț

Monica Tatoiu a făcut dezvăluiri emoționante despre momentele grele din viața sa personală, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”. Femeia de afaceri a vorbit deschis despre un episod dramatic: pierderea fostului ei soț, care și-a luat viața aruncându-se de la etaj.

„Al doilea soț al meu s-a aruncat de la etaj, că era nebun, dar eu am fost de vină că m-am căsătorit cu el. Mi-am asumat vina”, a afirmat ea.

Monica Tatoiu recunoaște că fostul soț avea probleme de comportament încă de la început, însă semnalele de alarmă au fost ignorate.

În același timp, aceasta subliniază cât de important este să fim atenți la semnele unei relații toxice și să ne asumăm deciziile, chiar și atunci când acestea au consecințe dureroase.

„De multe ori, oamenii ignoră semnalele de alarmă într-o relație și ajung să plătească un preț uriaș mai târziu”, a explicat ea în cadrul interviului.

Femeia de afaceri, despre copilăria marcată de infidelitățile tatălui

Monica Tatoiu nu s-a ferit să abordeze nici subiecte legate de copilăria sa, marcată de infidelitatea tatălui.

„Mama mea a fost înșelată la greu de tatăl meu, dar eu și fratele meu avem o viață echilibrată, pentru că mama s-a sacrificat”, a povestit ea, subliniind cât de mult a contat sacrificiul mamei sale în dezvoltarea lor armonioasă.

Această experiență din copilărie a ajutat-o să înțeleagă mai bine greșelile din viața personală și să își construiască o filozofie proprie despre familie și relații.

„Până faci un copil, divorțezi, dar în momentul când faci un copil trebuie să ții cu dinții de familie. Nu există nu-l mai iubesc”, a subliniat Monica Tatoiu.

Pe lângă experiențele personale, femeia de afaceri a ales să transforme lecțiile dure în motive de sprijin pentru ceilalți. Ea mărturisește că, în decursul timpului, a ajutat mai multe cupluri să își regândească decizia de a divorța.

„Eu am salvat multe cupluri de la divorț încercând să vadă în timp ce traume sunt în sufletul unui copil din familia în care părinții divorțează”, a precizat aceasta.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Monica Tatoiu

Sursă foto: Captură video, Facebook

Urmărește-ne pe Google News