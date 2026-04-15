Andreea Perju, despre umilințele la care a fost supusă Mihaela Rădulescu de familia lui Felix Baumgartner: „O tragedie care mișcă pe toată lumea”

Andreea Perju dezvăluie detalii dureroase despre relația Mihaelei Rădulescu cu Felix Baumgartner, evidențiind umilințele venite din partea familiei lui. Actrița a decis să intervină în favoarea fostei prezentatoare de televiziune, care trece prin cea mai dificilă perioadă a vieții ei.

Andreea Perju o sprijină pe Mihaela Rădulescu

Andreea Perju a adus recent în atenția publicului detalii tulburătoare despre situația delicată a Mihaelei Rădulescu după pierderea partenerului său, Felix Baumgartner. Actrița a vorbit deschis despre iubire, loialitate și respect, punând accent pe valoarea profundă a conexiunilor umane, dincolo de orice avere materială.

La nouă luni de la tragicul deces al lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu continuă să fie subiectul unor controverse familiale dureroase. Într-un mesaj plin de emoție, Andreea Perju a apărat public povestea de dragoste trăită de cei doi.

„Dincolo de bogățiile lumești, există relațiile care sunt menite să inspire. Așa e cea despre care am ales să vorbesc azi”, a scris actrița pe Instagram, subliniind că adevărata valoare a vieții constă în momentele și legăturile împărtășite.

Andreea Perju a criticat dur atitudinea familiei lui Felix, despre care susține că a minimalizat cei 11 ani petrecuți de acesta alături de Mihaela.

„Și tare nefericiți sunt cei din familia LUI care n-au înțeles că în ultimii 11 ani, EL a trăit și împărțit viața cu EA. EA care a fost necondiționat acolo, EL care a fost necondiționat pentru EA. Fericiți cei care ajung să trăiască o astfel de poveste în viață. SUS ne ducem cu ce am adunat în suflet, bogățiile lumești le lăsăm moștenire. De multe ori, unora care habar n-au să le aprecieze”, a adăugat aceasta.

Mihaela Rădulescu, o „pasageră” în ochii familiei lui Felix Baumgartner

Un subiect care a atras atenția opiniei publice este percepția familiei lui Felix despre relația sa cu Mihaela. Într-un alt fragment al mesajului său, Andreea Perju a descris cum dragostea dintre cei doi a fost ignorată de cei apropiați lui Felix.

„Familia care, dintr-o dată, uită că EA a fost lumina ochilor lui. Că a iubit-o cu disperare. Că înainte de tragedie, EI i-a spus ultimul «te iubesc»… Familia care are drepturi și se comportă ca și cum ea a fost doar o «pasageră» prin viața lui”, a relatat actrița.

În ciuda situației dificile, Mihaela Rădulescu a ales să-și păstreze demnitatea. Andreea Perju a lăudat tăria vedetei, subliniind că aceasta a preferat să nu intre în conflicte publice sau să revendice ceva.

„EA rămâne demnă, în picioare, nu se târăște să demonstreze cât l-a iubit. Nu sare la gâtul nimănui că are pretenții, trăiește în continuare pentru el”, a scris Andreea Perju.

În mesajul său, actrița a amintit cât de rare sunt relațiile care trezesc emoție autentică și devin modele de iubire.

„Există unele, rare ce-i drept, care creează speranță și din care cred că sunt inspirate și filmele alea de dragoste iconice la care aș putea să mă uit continuu și să mă emoționez de fiecare dată”, a mărturisit ea.

Sursă foto: Facebook

