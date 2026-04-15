Fiica Narcisei Suciu a împlinit 28 de ani! Cum arată și cu ce se ocupă Daria Crăciun. Tânăra locuiește în Finlanda

Fiica Narcisei Suciu a împlinit 28 de ani

Daria Crăciun este fiica Narcisei Suciu și a medicului Daniel Crăciun. Tânăra, care locuiește în Finlanda, a împlinit 28 de ani miercuri, 15 aprilie 2026. Cu această ocaziei, mama ei i-a făcut o urare emoționantă.

„Cel mai bun și mai frumos copil din lume e (întotdeauna) copilul tău! Azi e ziua copilului meu, cel mai bun și mai frumos din lume! La mulți ani, Daria! Ești bucuria mea cea mai mare! Te iubesc!”, a scris Narcisa Suciu pe Facebook, în dreptul unei fotografii cu fiica ei. Vezi mai multe imagini în galeria foto de mai sus!

Cu ce se ocupă Daria Crăciun în Finlanda

Daria Crăciun locuiește din clasa a V-a în Finlanda, unde în prezent este fotograf. Decizia de a se mutat în țara nordică i-a aparținut chiar Dariei, care, după o vizită în țara nordică, a realizat că acolo mama ei nu mai era „artista Narcisa Suciu”, ci doar mama ei. Vizita dinaintea mutării a avut loc în contextul relației dintre Narcisa și actualul ei soț, finlandezul Veikko Miettinen, un bărbat cu nouă ani mai în vârstă decât ea, care lucrează în domeniul web design-ului și jocurilor video, pe care l-a cunoscut în mediul online.

După terminarea liceului, Daria s-a specializat în arte plastice la o facultate din Helsinki. Tânăra de 28 de ani are și un master în Fotografie de la Aalto University School of Arts, Design and Architecture.

Cum se înțelege Narcisa Suciu cu iubitul fiicei

Daria formează de aproape opt ani un cuplu cu un tânăr pe care mama ei îl simpatizează. „E un tip foarte fain, de care-mi place foarte tare. E Vărsător, ca mine”, a spus Narcisa Suciu în 2025, în podcastul lui Jorge.

Daria are o relație apropiată cu ambii părinți, chiar dacă cei doi sunt despărțiți. Tânăra este rezultatul relației extraconjugale dintre Narcisa Suciu și Daniel Crăciun. Medicul era căsătorit cu prima soție când Daria a fost concepută. Mai târziu, Daniel și soția lui au devenit părinții unui băiat, care are o relație apropiată cu sora mai mare. Mai târziu, medicul s-a recăsătorit și a devenit tată pentru a treia oară. Daniel și actuala soție sunt stabiliți în Elveția, la Zürich, și împreună au un băiat.

Narcisa Suciu și tatăl fiicei sale se înțeleg atât de bine încât și-au făcut planuri, la finalul anului 2025, să meargă într-o vacanță împreună, alături de actualii parteneri, de Daria și de iubitul acesteia.

