Narcisa Suciu, dezvăluiri rare despre tatăl fiicei sale. Bărbatul era căsătorit când artista a rămas însărcinată: „Eram foarte tineri amândoi”

Narcisa Suciu a fost pusă la grea încercare încă din adolescență. Și-a pierdut părinții foarte devreme, iar mai târziu a fost la un pas de moarte. Nici pe plan sentimental nu a avut un parcurs ușor, trecând printr-un moment dificil atunci când a rămas însărcinată cu un bărbat căsătorit. Recent, artista a vorbit deschis despre toate aceste experiențe, care au făcut-o mai puternică.

Ce relație au Narcisa Suciu și tatăl fiicei sale în prezent

Invitată în podcastul lui Jorge, Narcisa Suciu a dezvăluit că face terapie de trei ani, chiar după momentul în care a fost la un pas de moarte. „Ați venit foarte târziu, să vedem dacă ne iese”, i-a spus medicul care a operat-o atunci. Artista era în septicemie din cauza apendicitei de aproximativ trei zile când a ajuns la spital. Același medic care a operat-o i-a recomandat și să meargă la terapie. „M-a întrebat dacă m-am gândit să merg la terapie. Am zis: «Ți se pare că am ceva la cap? De ce să mă duc? Ce am?» «Mi se pare că ți-ar folosi. E terapeutul meu.» M-am dus de gura lui”, a povestit artista. Experiența i-a plăcut și continuă chiar și în prezent.

Tot în podcastul lui Jorge, Narcisa Suciu a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl fiicei sale. Daria, care acum are 27 de ani, a fost concepută când tatăl ei era căsătorit cu o altă femeie.

„Când ești domnișoară nu-ți zici: «Când o să fiu mare o să fac un copil cu un bărbat însurat». Nimeni nu-și dorește așa ceva. Eram foarte tineri amândoi. Eu aveam 21 și el avea 26. Eram în turneu. Se numește «sindrom de turneu». După ce nu vezi alți oameni timp de 6 luni și te uiți la colega ta zici că nu e o idee rea. Dacă colega ta e tânără și naivă e chiar simplu.

Între noi a fost o poveste de dragoste adevărată. Cred că de-aia s-a născut și Daria așa cum e. A fost un copil pe care ni l-am dorit amândoi, deși n-am apucat să ne gândim că ne-am dori. Am fost surprinși și ne-am dat seama că ne doream. Am mai funcționat o vreme ca cuplu, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu…”, a povestit cântăreața, pentru sursa citată.

Citește și: De ce a vrut Narcisa Suciu să se retragă într-o mănăstire. Bunicul ei făcea exorcizări

„Suntem familie, nu suntem prieteni”

Narcisa Suciu îl consideră pe tatăl fiicei sale, Daniel, parte din familia ei, chiar dacă relația lor nu a funcționat. Bărbatul a mai devenit tată de două ori după ce a avut-o pe Daria. Are un băiat cu femeia pe care a înșelat-o cu Narcisa și alt băiat cu actuala soție, alături de care locuiește la Zürich, unde lucrează ca medic.

„Avem o relație foarte bună de atunci și până în ziua de azi. Au avut și ei doi un băiat care e foarte apropiat de Daria și de care îmi place foarte tare. E la Medicină și cântă la bass. Seamănă cu mine, e roșcat. Am o relație bună și cu mama lui. Am o relație foarte bună și cu cine este Daniel căsătorit acum și cu care are un băiețel. Ei locuiesc la Zürich, el e medic acolo. Suntem familie, nu suntem prieteni. Avem același gen de umor și ne-am respectat în toți acești ani”, a mai mărturisit artista.

Narcisa Suciu și tatăl fiicei sale se înțeleg atât de bine încât și-au făcut planuri să meargă într-o vacanță împreună după sărbători, alături de actualii parteneri, de fiica lor și de iubitul acesteia.

Din anul 2010, solista este căsătorită cu finlandezul Veikko Miettinen, un bărbat cu nouă ani mai în vârstă decât ea, care lucrează în domeniul web design-ului și jocurilor video.

Narcisa Suciu și-a pierdut mama la 17 ani și tatăl la 24

Narcisa Suciu provine dintr-o familie cu patru copii. Artista și-a pierdut mama la vârsta de 17 ani, iar tatăl la vârsta de 24. O altă pierdere dificilă a fost cea a unuia dintre frații mai mari, răpus de ciroză acum mai mulți ani. Solista mai are doi frați în viață, unul mai mic și unul mai mare.

Cântăreața nu s-a lăsat doborâtă de aceste provocări, ci a mers mai departe cu încredere. Și-a găsit liniștea alături de soțul ei și face în continuare ceea ce iubește, cântă și scrie.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News