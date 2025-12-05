Cătălin Botezatu, aniversare exclusivistă la 59 de ani. Cum a arătat tortul și ce urare emoționantă i-a făcut Lidia Buble / Video

Cătălin Botezatu a sărbătorit marți, 3 decembrie, împlinirea a 59 de ani, însă într-un mod diferit față de anii anteriori. Creatorul român de modă a organizat o petrecere restrânsă, care a reunit prieteni apropiați și colaboratori într-un cadru elegant. Evenimentul a avut loc într-un local exclusivist din Herăstrău.

Cătălin Botezatu, aniversare exclusivistă la 59 de ani

Îmbrăcat elegant și accesorizat cu bijuterii cu diamante, Cătălin Botezatu a bifat o apariție memorabilă la aniversarea sa de 59 de ani. Atmosfera caldă și intimă a fost completată de prezența unor invitați speciali, precum Raluca Bădulescu, Tania Budi, Crina Abrudan, Lidia Buble, Cristina Spătar și mulți alții. Invitații s-au bucurat de șampanie fină, preparate sofisticate și muzică live, care au creat o seară de neuitat.

Designerul a mărturisit că, deși obișnuia să organizeze petreceri grandioase, anul acesta a preferat o celebrare mai restrânsă.

„Mă simt extraordinar, chiar dacă anul acesta nu mi-am dorit o petrecere mare. A fost ceva intim, între prieteni apropiați. Toți îmi sunteți dragi, însă am vrut să îi am aproape în special pe cei din familie. Promit că la anul, când schimb prefixul, revin la tradiție și organizez din nou o petrecere cu 500 de persoane. M-au sunat foarte mulți oameni și m-am bucurat enorm. De trei zile primesc sute de mesaje – de la parteneri, prieteni, colaboratori – pe telefon, pe social media, ba chiar și față în față. Am fost sincer copleșit de atenția lor. Mama m-a sunat pe la 12 și jumătate; ea e o fire mai modestă, nu vine la petreceri, preferă liniștea casei“, a declarat Botezatu.

Citește și: Victor Rebengiuc a dezvăluit ce cerință atipică va include în testamentul lui: „Ar produce mari încurcături”

Urare emoționantă de la Lidia Buble

Lidia Buble, prezentă și ea la petrecerea aniversară restrânsă, i-a făcut o urare emoționantă creatorului de modă. „Să rămâi mereu așa cum te-am cunoscut”, i-a transmis artista lui Cătălin, dând de înțeles că prietenia lor a început cu dreptul.

De la petrecere nu au lipsit Tania Budi, fosta iubită a designerului cu care a rămas bun prieten, și nici Raluca Bădulescu. Printre invitați s-au mai numărat Joshua Castellano, Laurent Tourett, Daiana Anghel, fotbalistul Marius Pena, Marin Ionuț (Viggo), fotbalistul Gabi Popescu, Claudiu Lungu, Doctor Felix, medicul Anca Vereanu și Cleopatra Icodin.

Deși a fost încântat de atmosfera relaxată a petrecerii, Cătălin Botezatu are planuri mari pentru anul viitor, când va împlini 60 de ani. Designerul intenționează să organizeze o petrecere fastuoasă, cu aproximativ 500 de invitați, revenind astfel la tradiția aniversărilor spectaculoase care l-au consacrat.

Seara s-a încheiat într-un mod emoționant, când prietenii apropiați i-au cântat „La mulți ani!” și i-au adus un tort sofisticat, alb, decorat cu lumânări și artificii. Atmosfera a devenit și mai festivă odată ce Cătălin a suflat în lumânări, în aplauzele celor prezenți. Petrecerea a continuat până târziu în noapte, marcând o aniversare plină de bucurie.

Foto: Arhiva personală

Urmărește-ne pe Google News