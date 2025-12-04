Marele actor Victor Rebengiuc a făcut o declarație surprinzătoare în cadrul unui eveniment de la Ateneul Român, la care a participat alături de soția lui, actrița Mariana Mihuț. În cadrul evenimentului de joi, 4 decembrie, actorul în vârstă de 92 de ani a primit Premiul România Europeană 2025 oferit de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, în prezența președintelui Nicușor Dan.

Ce cerință atipică va include Victor Rebengiuc în testamentul lui

Victor Rebengiuc a anunțat, într-un discurs de aproape 30 de minute, că nu dorește ca numele lui să fie atribuit unei străzi, după trecerea sa în neființă.

„Vreau să precizez că pe mine mă cheamă Victor Rebengiuc, și nu Rebenciuc, cum de multe ori sunt apelat pe numele acesta. În testamentul meu o să trec că refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi, pentru că ar produce mari încurcături locuitorilor acelor străzi, dacă adresa ar veni pe numele Rebenciuc și n-ar ști posta unde să o distribuie. Și m-ar înjura tot timpul. «Ce dracu nume a avut, ăla, băi?»”, a spus actorul, stârnind zâmbete în sală, potrivit Libertatea.

Rebengiuc a explicat că numele său este deja prezent pe genericele filmelor în care a jucat și în materialele despre istoria teatrului. Prin urmare, nu simte nevoia să fie asociat și cu o stradă. În timpul discursului, el a vorbit despre cariera sa impresionantă, sprijinindu-se într-un baston.

Mesaj pentru Mariana Mihuț, soția lui

La final, actorul a transmis un mesaj emoționant despre relația cu soția sa, actrița Mariana Mihuț. „Am venit împreună cu soția mea, actrița Mariana Mihuț, alături de care am jucat în foarte multe piese și am fost foarte mândru de acest parteneriat. Și am iubit-o foarte mult și din punctul acesta de vedere”, a spus actorul. Cuvintele sale au stârnit ropote de aplauze în sală.

Rebengiuc a fost prezent de curând și la recepția de Ziua Națională a României, organizată de președintele Nicușor Dan la Cotroceni. În imagini, el a apărut alături de soția sa, cu care este căsătorit de 60 de ani.

Actorul și-a anunțat retragerea în septembrie, după 70 de ani de activitate.

