Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii o dă în judecată pe Ema Oprișan: „O fi asta karma” 

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Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii s-a hotărât să o dea în judecată pe Ema Oprișan, soția lui de care s-a despărțit recent. El a vorbit deschis despre motivul care a stat la baza deciziei sale, dar și despre perioada grea prin care trece pentru că este departe de cei mici.

Răzvan Kovacs își dă în judecată soția

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au trecut prin multe despărțiri și împăcări după ce au participat la Insula Iubirii. Cu toate acestea, cei doi au rămas împreună, iar bruneta l-a iertat de fiecare dată. Ea a recunoscut că a continuat relația cu Răzvan chiar și după ce acesta a plecat de acasă și a avut o relație de scurtă durată cu Ela Vișan, fostă concurentă Insula Iubirii.

Recent, ea a declarat că nu mai sunt împreună, iar acum Răzvan s-a hotărât să o dea în judecată pe mama fetiței sale. El a explicat că a fost absent de pe social media în ultima perioadă, pentru că a încercat să se bucure de o vacanță.

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Cu toate acestea, el nu a reușit, pentru că toate locurile de joacă și copiii pe care îi vedea în vacanță îi aminteau de dorul pe care îl simte față de copiii lui.

„Nu am spus nimic, nu am mai postat nimic, pentru că, cumva, am fost și într-o vacanță în perioada trecută… Motiv pentru care am încercat să mă bucur de vacanță atât cât am putut, pentru că de fiecare dată când vedeam un loc de joacă pentru copii, când vedeam copiii la plajă, îmi aminteam de copii, bineînțeles. Dar… na! Asta e situația. Încerc să mă adaptez cumva la ceea ce se întâmplă în viața noastră. Probabil nu sunt nici primul, nici ultimul care pățește chestia asta sau căruia i se întâmplă asemenea situații”, a declarat Răzvan Kovacs pentru Spynews.ro.

„O fi karma”

Răzvan Kovacs a vorbit despre durerea pe care o resimte față de situația prin care trece. Fostul concurent Insula Iubirii a mărturisit că, în spatele energiei pozitive pe care încearcă să o transmită, se află o mare suferință pe care alege, însă, să nu o expună.

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„Cineva zicea cândva că toate ți se întorc în viață. Nu știam eu cum o să se întoarcă ele în viață… în viața asta. Dar uite că am aflat așa, încet, încet, cum ți se vor întoarce lucrurile în viață cândva. Mă refer la lucrurile care s-au petrecut în trecut în viața mea și cumva am fost amenințat atunci că karma mi le va întoarce într-un fel. Eu știu, o fi asta karma, o fi altceva… nu știu ce să zic… felul în care lucrurile se întorc spre mine, nu știu, habar n-am ce să zic. Asta e situația, am postat, am simțit să postez la momentul ăla… de durere apăsătoare, legat tot de copiii mei, lucruri care mi se întâmplă.

Pur și simplu am fost așa mai… cum să zic… mai supărat, mai ăsta și am zis: Bă, dacă eu pot să postez foarte multe lucruri frumoase pe internet, că oamenii deja le știu, știu că întotdeauna încerc să păstrez partea pozitivă pe internet, nu mă filmez plângând, nu fac diverse chestii de genul, să fac eu o dramă pe social media, că nu mă urmăresc zeci de mii de oameni ca să vadă suferință, m-au urmărit pentru că am fost un om plin de viață și cu care le transmiteam energie bună și bucurie, cel puțin așa cred eu… că asta am transmis până acum, și nu-mi doresc să schimb asta.

Chiar dacă în sufletul meu de multe ori e greu, e jale, e negru, e cu stres, e cu apăsare…”, a mai spus fostul concurent de la „Insula Iubirii”.

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