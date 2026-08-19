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Gabriella, Oana și Rebecca completează lista ispitelor feminine de la Insula Iubirii 2026. Sezonul X debutează pe 4 septembrie.

Gabriella, Oana și Rebecca completează lista ispitelor feminine de la Insula Iubirii 2026

Insula Iubirii 2026 promite să fie cel mai intens sezon de până acum, iar lista ispitelor feminine este acum completă. Trei femei carismatice – Gabriella, Oana și Rebecca – se alătură reality show-ului, gata să creeze momente memorabile. Premiera mult așteptată va avea loc pe 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Gabriella Barbu

Gabriella Barbu, o româncă stabilită în Spania, și-a câștigat deja notorietatea pe plan internațional datorită apariției ei în ediția spaniolă a show-ului, unde a fost implicată într-o poveste intensă alături de celebrul Montoya. La doar 28 de ani, Gabriella, născută în zodia Scorpionului, este un creator de conținut apreciat, care impresionează din prima clipă prin frumusețea sa. Însă, mai mult decât atât, reușește să captiveze prin energia sa pozitivă și prin naturalețea cu care interacționează cu cei din jur. Acum, Gabriella este pregătită să își rescrie povestea chiar în țara natală.

Oana Rusu

La 30 de ani, Oana Rusu este o femeie care știe ce vrea și ce o face fericită. Născută sub semnul Fecioarei, Oana este pasionată de machiaj și de frumusețe, fiind o specialistă acreditată în acest domeniu. Participarea la Insula Iubirii 2026 reprezintă o nouă aventură pentru ea, o ocazie de a se înconjura de oameni care îi împărtășesc energia pozitivă. „Vreau să pot intra în starea mea naturală, să pot să fiu glumeață, să aibă și ei simțul umorului, ca să mă pot deschide și eu”.

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Rebecca Toma

Cea mai tânără ispită a acestui sezon, Rebecca Toma, are doar 24 de ani, dar a reușit deja să se facă remarcată în lumea online-ului, unde este un creator de conținut apreciat de mii de fani. Născută sub semnul Racului, Rebecca a mai participat la alte emisiuni TV, dar simte că Insula Iubirii 2026 este experiența care o va transforma cu adevărat. „Cred că o să fie o experiență de neuitat, sunt curioasă să văd ce o să se întâmple. Cred că experiența o să mă schimbe și pe mine, fiind lângă oameni noi, cu lecții de viață diferite. Simt că va fi ceva de neuitat”, spune ea cu entuziasm.

De luni, câte un cuplu va fi dezvăluit zilnic, alături de noi detalii despre participanți. Nu ratați premiera sezonului X Insula Iubirii pe 4 septembrie, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Foto: Antena 1

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