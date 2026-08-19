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Mihai Onilă se recuperează după o intervenție chirurgicală de urgență la colecist, suferită în iulie 2026. Artistul, sprijinit de soția sa, Laura, a dezvăluit că problemele de sănătate au fost cauzate de stresul provocat de neînțelegerile familiale din ultimii șapte ani.

Cum se simte Mihai Onilă la trei săptămâni după ce a fost la un pas de moarte

Mihai Onilă, fostul solist al trupei Axxa, trece printr-o perioadă de recuperare fizică și emoțională, la trei săptămâni după o intervenție chirurgicală care i-a schimbat perspectiva asupra vieții. Artistul, care a ajuns la spital la finalul lunii iulie, a început un proces de recuperare ce ar putea dura până la două luni, iar alături de el, în fiecare moment, se află soția sa devotată, Laura.

„Sunt ca un bebeluș, mănânc foarte puțin, de vreo 5-6 ori pe zi, merg, fac mișcare o oră pe zi, citesc sau stau în pat. Asta voi face pentru două luni, adică mă voi recupera”, a declarat Mihai Onilă pentru Știrile Antena Stars, subliniind că deși se simte mai bine, procesul de vindecare necesită timp și disciplină. Laura se asigură că acesta respectă cu strictețe orele de masă și programul de recuperare, devenind principalul său sprijin.

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„Nu am să îmi mai dau voie să mă supăr vreodată”

Însă problemele artistului nu au fost doar de natură fizică. Mihai a mărturisit că stresul acumulat în ultimii ani, cauzat de neînțelegeri familiale, a fost principalul factor declanșator al afecțiunilor sale. „Nu am să îmi mai dau voie să mă supăr vreodată. Niciodată. Oricât de gravă ar fi problema, consider că e normal să fie așa. În ultimii șapte ani, într-adevăr, a existat o singură problemă: neînțelegerile care au fost în familie, care ușor-ușor au început să mă afecteze. Am făcut niște pietre la rinichi, acolo era o neacceptare clară, nu le-am dat importanță, dar într-un moment, totul s-a agravat”, a explicat artistul, citat de Spynews.

Soția sa a detaliat că aceste tensiuni au apărut din cauza unor membri ai familiei care au ales să se îndepărteze treptat, ceea ce a fost dificil de acceptat pentru Mihai. Acum, cântărețul și-a propus să nu mai permită stresului să îi afecteze sănătatea și să se concentreze pe vindecare și echilibru interior.

Cu un regim de viață atent supravegheat și sprijinul necondiționat al soției, Mihai Onilă privește cu optimism spre viitor, determinat să își redobândească sănătatea.

Foto: Facebook

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