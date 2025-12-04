Andreea Esca, declarații emoționante despre Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner: „Un simbol al eleganței și o femeie puternică”

Andreea Esca a făcut declarații emoționante despre Mihaela Rădulescu. Momentul a avut loc cu ocazia galei de 1 Decembrie, în emisiunea specială de pe PRO TV. Ce a putut să spună jurnalista despre colega ei de trust, după ce aceasta a trecut printr-o tragedie.

Andreea Esca, cuvinte frumoase la adresa Mihaelei Rădulescu: „O femeie puternici”

Andreea Esca și Mihaela Rădulescu s-au numărat printre vedetele PRO TV care au participat la ediția specială cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Mihaela Rădulescu a urcat pe scenă și a întors toate privirile, remarcându-se datorită prezenței sale și a ținutei elegante.

Ea a decis să poarte o rochie alb negru și apariția la PRO TV marchează prima ei ieșire televizată după ce iubitul ei, Felix Baumgartner, a murit în urmă cu patru luni.

Andreea Esca și Andi Moisescu au fost cei care au prezentat-o pe Mihaela Rădulescu. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a avut doar cuvinte frumoase la adresa vedetei, remarcând tăria de caracter de care a dat dovadă și eleganța care a caracterizat-o mereu.

„A fost mereu în atenția publicului, chiar și atunci când poate că și-ar fi dorit să nu fie. Este un simbol al eleganței și o femeie puternică prin excelență”, a spus Andreea Esca.

„Ține să își lase amprenta, să facă lucruri bune pentru copii, să ajute. Ne bucurăm să descoperim de fiecare dată aceeași femeie puternică, același om excepțional”, a adăugat și Andi Moisescu.

Vedeta a urcat pe scenă și a mulțumit celor doi, dar și postului tv pentru parcursul său, apoi a înmânat un premiu.

Prima apariție după ce Felix Baumgartner a murit

Mihaela Rădulescu suferă cumplit după moartea bruscă și neașteptată a fostului ei partener de viață, Felix Baumgartener.

Acesta a fost un parașutist austriac celebru pentru realizările sale în domeniul sporturilor în aer. S-a născut pe 20 aprilie 1969 în Salzburg și a început să practice parașutismul din tinerețe.

A fost un colaborator frecvent al Red Bull, companie care a fost sponsorul multora dintre salturile riscante ale sportivului.

În 2012, el a făcut un salt din stratosferă, de la o înălțime de peste 39.000 de metri și a depășit viteza sunetului în cădere liberă, o premieră absolută.

Misiunea s-a numit „Red Bull Stratos” și a fost transmisă în direct. Felix Baumgartener a devenit faimos la nivel global după acest moment.

El a murit pe 17 iulie după un accident de parapantă în Italia, făcând ce a iubit cel mai mult.

