Andreea Esca, declarații emoționante despre Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner: „Un simbol al eleganței și o femeie puternică”

Andreea Esca a făcut declarații emoționante despre Mihaela Rădulescu. Momentul a avut loc cu ocazia galei de 1 Decembrie, în emisiunea specială de pe PRO TV. Ce a putut să spună jurnalista despre colega ei de trust, după ce aceasta a trecut printr-o tragedie.
Andreea Esca și Mihaela Rădulescu s-au numărat printre vedetele PRO TV care au participat la ediția specială cu ocazia zilei de 1 Decembrie. Mihaela Rădulescu a urcat pe scenă și a întors toate privirile, remarcându-se datorită prezenței sale și a ținutei elegante.
Ea a decis să poarte o rochie alb negru și apariția la PRO TV marchează prima ei ieșire televizată după ce iubitul ei, Felix Baumgartner, a murit în urmă cu patru luni.
Andreea Esca și Andi Moisescu au fost cei care au prezentat-o pe Mihaela Rădulescu. Prezentatoarea Știrilor Pro Tv a avut doar cuvinte frumoase la adresa vedetei, remarcând tăria de caracter de care a dat dovadă și eleganța care a caracterizat-o mereu.
„A fost mereu în atenția publicului, chiar și atunci când poate că și-ar fi dorit să nu fie. Este un simbol al eleganței și o femeie puternică prin excelență”, a spus Andreea Esca.