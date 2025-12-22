Mihaela Rădulescu și-a condus mama pe ultimul drum. De ce a decedat Marilena Țiganu: „Bărbatul și mama mea au plecat prea repede”

Mihaela Rădulescu (56 ani) și-a condus mama, pe Marilena Țiganu, pe ultimul drum, în acest weekend. Deși inițial s-a spus că aceasta era bolnavă, vedeta a dezvăluit care a fost cauza decesului, explicând că mama sa nu s-a confruntat cu o boală gravă, ci a suferit foarte mult pentru copilul ei, care a trecut prin momente dificile după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner, în această vară.

Mihaela Rădulescu și-a înmormântat mama

Marilena Țiganu a fost înmormântată duminică, 21 decembrie, fiind condusă pe ultimul drum de fiica ei, Mihaela Rădulescu, și prietenii apropiați.

Femeia a fost înhumată lângă tatăl Mihaelei, Petre Florin Țiganu, la cimitirul din Snagov, după ce s-a stins din viață vineri, 19 decembrie, la spitalul Elias din București. Îmbrăcată într-o ținută neagră, cu un palton lung elegant și cizme cu toc, fosta prezentatoare tv a intrat rapid în biserică, nu înainte de a mulțumi presei. Ajunsă la Biserică, vedeta și-a îmbrățișat fratele și apropiații.

Marele absent de la înmormântare a fost Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu, care în copilărie a fost crescut de bunica lui. Tânărul în vârstă de 20 de ani se află la studii în America.

La finalul slujbei, Mihaela Rădulescu a vorbit cu presa, transmițând un mesaj scurt.

„Vă mulțumesc pentru că ați fost respectuoși și v-ați făcut meseria, pe care am făcut-o și eu ca voi. Și am stat ca voi tot așa, cu orele în situații similare și vă respect pentru asta”, a spus fosta prezentatoare tv.

Întrebată dacă va rămâne în România în perioada următoare, prezentatoarea a oferit un răspuns scurt: „Câteva zile mai stau aici. Vă mulțumesc frumos!”.

De ce a murit mama Mihaelei Rădulescu

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Mihaela Rădulescu a dezvăluit cauza decesului mamei sale. Fosta prezentatoare de televiziune a precizat că Marilena Țiganu nu era bolnavă, ci s-a stins după ce a suferit în ultimele luni pentru fiica sa, care s-a confruntat și cu pierderea partenerului ei de viață, Felix Baumgartner.

„Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul și îmbrățișările lui mai mari decât viața, de felul lui de a-mi spune că totul va fi… Bine. Bine. Cum aveam nevoie de minunata mea mamă și de familia mea când a murit Felix. Și eu am pierdut-o pe mama și asta doare ca naiba. Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea șocant, prea repede, prea tragic, prea devreme unul după altul… Îmi tot spun că voi sta drept și voi ține piept tuturor provocărilor vieții”, a scris Mihaela Rădulescu pe pagina sa de Instagram.

„Mama mea uimitoare nu a fost bolnavă, doar că a suferit prea mult pentru ceea ce am trecut eu în ultimele 5 luni, până în punctul în care inima ei nu a mai putut suporta”, a explicat vedeta.

Totodată, Mihaela Rădulescu a precizat că, în momentul în care se va simți suficient de puternică, va povesti tuturor prin ce a trecut în ultimele luni, din momentul în care l-a pierdut pe Felix Baumgartner.

„Mamele bune, iubitoare, sincere vor simți mereu durerea copiilor lor… Dublu. Într-o zi când voi fi mai puternică vă voi spune toată povestea vieții mele în ultimele 5 luni, pentru că sunt multe lecții de învățat pentru toți din ea. Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un enorm MULȚUMESC pentru fiecare persoană care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, echipa Neurologie. Dr. Petrescu a ținut-o pe mama în viață, în comă profundă, intubată și în moarte cerebrală atâta timp pentru că pur și simplu este cea mai bună doctoriță. Nu știu cum să le mulțumesc tuturor odată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, medic, terapeut. Sunteți îngeri cu toții. Mi-am petrecut fiecare zi pe care am putut-o cu mama și a fost al naibii de greu… Să pierzi oamenii pe care îi iubești atât de mult nu este niciodată ușor, pentru nimeni. Dar să pierzi oamenii care te-au iubit cel mai mult este adevărata durere…. Mulțumesc tuturor prietenilor mei care au fost alături de mine și de fratele meu”, a mai scris vedeta în mediul online.

Sursă foto: Cancan, Instagram

