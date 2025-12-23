Mălina Guler a fost condusă pe ultimul drum. Mama tinerei din Oradea nu a putut participa la înmormântare. A ascultat slujba prin telefon

Tragedia din Oradea în urma căreia Mălina Guler, o tânără de doar 27 de ani, a căzut de la etajul unui bloc, a șocat pe toată lumea. Tânăra a fost condusă astăzi, 23 decembrie, pe ultimul drum, iar familia ei este devastată de durere. Mama fetei nu a putut participa la înmormântare și a ascultat întreaga slujbă prin telefon.

Mălina Guler, înmormântată cu 2 zile înainte de Crăciun

Mălina Guler avea 27 de ani și era din Oradea. Era cunoscută în lumea sportivă datorită meseriei sale: tânăra era jurnalistă și fotoreporteră, pasionată de domeniul sportului și prezentă la multe competiții locale.

Tânăra a murit pe 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al blocului în care locuia. Trei zile mai târziu, Mădălina a fost dusă pe ultimul drum, în lacrimile și durerea de nedescris a familiei, apropiaților și a celor care au cunoscut-o și iubit-o.

Imaginile îl arată pe tatăl Mălinei distrus de durere lângă sicriu. Mama tinerei, aflată în străinătate, nu a putut ajunge pentru înmormântare și a ascultat slujba prin telefon, cu o durere pe care cuvintele nu o pot cuprinde sau reda.

Mălina Maria Guler avea doar 27 de ani și o viață întreagă înainte. Era pasionată de jurnalism, de fotografie și de sport, aducând mereu zâmbetul pe buze oricui o cunoaște. Colegii spun despre Mădălina că era o fată muncitoare, care punea suflet în tot ceea ce făcea.

Tânăra era cunoscută în presă și în mediul sportiv, unde a fost prezentă de-a lungul timpului la numeroase evenimente.

Ea a fost găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7 a unui bloc din Oradea. Polițiștii au anunțat că a fost deschis un dosar pentru a fi stabilite circumstanțele exacte ale incidentului, iar ancheta este în desfășurare.

Circumstanțele nu sunt încă lucide, iar polițiștii spun că „în prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni”.

FC Bihor, mesaj de adio

Mălina Guler a colaborat o perioadă cu Clubul FC Bihor. Reprezentanții echipei au transmis un mesaj de condoleanțe.

„Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o”, se arată pe pagina de Facebook a clubului orădean.

