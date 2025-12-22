Lidia Buble, mesaj dureros după moartea Mălinei Maria Guler. „M-am întâlnit cu ea. Și am făcut poze și am povestit!” Artista, șocată de tragedie

Moartea fulgerătoare a Mălinei Maria Guler, fotoreporter sportiv din Oradea, în vârstă de doar 27 de ani, a provocat un val de emoție și durere în rândul comunității sportive și culturale. Tânăra, cunoscută pentru profesionalismul și energia ei, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 7 al blocului în care locuia. Tragedia, petrecută în dimineața zilei de 20 decembrie, a lăsat în urmă numeroase întrebări și o comunitate îndurerată.

Circumstanțele tragediei și primele concluzii ale anchetei

Mălina Guler a fost găsită fără viață în fața imobilului în care locuia cu chirie. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Poliția a transmis că, în acest moment, nu există suspiciuni de infracțiune, iar cauza exactă a morții va fi stabilită prin necropsie.

„Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Cercetările sunt continuate sub coordonarea unui procuror, pentru stabilirea cauzei și împrejurărilor producerii nefericitului eveniment”, au transmis polițiștii, citați de Libertatea.

Reacții emoționante din lumea sportului

Vestea morții Mălinei a fost un șoc pentru cluburile cu care colaborase și pentru comunitatea sportivă din Oradea și din țară. Rapid București, club pe care tânăra îl susținea cu pasiune, i-a dedicat un mesaj special

„A fost ora 19:23, una care înseamnă atât de mult pentru noi Rapidiștii. Astăzi i-o dedicăm Mălinei Guler, o Rapidistă plecată mult prea repede spre Galeria din Ceruri. Drum lin, Mălina! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a transmis clubul.

Și FC Bihor Oradea, echipă alături de care Mălina a lucrat în sezonul 2023–2024, a exprimat un mesaj de condoleanțe, subliniind rolul ei în promovarea clubului în Liga a II-a.

„Mălina a fost alături de club în sezonul 2023–2024, sezon în care FC Bihor Oradea a obținut promovarea în Liga a II-a, contribuind prin profesionalism și dedicare la surprinderea momentelor și emoțiilor acestui parcurs sportiv. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o”, se arată în comunicat.

Lidia Buble, profund afectată după ce s-a întâlnit cu Mălina cu doar câteva zile înainte

Printre cei marcați de tragedie se numără și artista Lidia Buble, care se întâlnise recent cu Mălina la un eveniment din Oradea. Artista a povestit că vestea a lovit-o puternic, mai ales după ce a văzut ultimul story postat de tânără.

„Prietenii sunt în stare de șoc, deci nu pot să-mi revin. De 15 minute de când am aflat de Mălina Guler, fata care a căzut de la etajul 7 din Oradea, deci nu, nu, sunt șocată, pentru că acum cât au trecut? 3 zile? De când cu Orașul Faptelor Bune, unde m-am întâlnit cu ea, 2 zile, 3 zile, nici nu mai știu la ce program am avut zilele astea. Și-am făcut poze și-am povestit și ne-am luat o îmbrățișare, și acum 10-15 minute am aflat ce s-a întâmplat, ce tragedie. Deci mie nu îmi vine să cred, vă zic. Dumnezeu să o odihnească în pace și nu știu ce-i viața asta”, a transmis artista.

