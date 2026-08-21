Soția lui Lucian Viziru, pe micile ecrane. Ema va apărea la PRO TV

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Ema Daniela Viziru, soția lui Lucian Viziru, a acceptat o nouă provocare și va apărea în fața publicului, la PROTV. Ea va participa la sezonul 11 al emisiunii MasterChef, care începe pe 7 septembrie la PRO TV.

Soția lui Lucian Viziru, concurentă la MasterChef

Ema și-a anunțat urmăritorii că va participa la MasterChef sezonul 11. Ea a postat mai multe fotografii de la evenimentul de lansare a show-ului în care apare alături de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea.

Ea a povestit că a luat decizia de a participa la show-ul culinar pentru a scăpa de rutina zilnică.

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„Un moment de la lansarea MasterChef, alături de unul dintre oamenii care dau savoare show-ului. Și da, acum pot spune oficial: sunt concurentă MasterChef sezonul 11. Se pare că anul ăsta am confundat «să încerc ceva nou» cu MasterChef. Și da, chiar am făcut-o. Restul… la televizor”, a transmis Ema Viziru pe Instagram.

Parcursul ei poate fi urmărit din 7 septembrie la PRO TV, când va avea loc prima ediție a noului sezon MasterChef.

Povestea de dragoste dintre Ema și Lucian Viziru

Ema și Lucian Viziru se cunosc încă din perioada liceului, când erau colegi de bancă. Deși după încheierea școlii fiecare și-a văzut de propriul drum, cei doi s-au reîntâlnit după 17 ani, iar flacăra iubirii s-a aprins între ei.

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Cei doi s-au căsătorit în 2010 și sunt împreună de 16 ani. În plus, actorul și soția lui au un băiat pe nume Mihai-Adrian.

Întreaga familie a locuit în Germania pentru o perioadă, iar Ema a lucrat ca nutriționist, fiind specializată în bucătăria vegană.

După ce s-a întors în România ea a lucrat în consultanță în afaceri și în domeniul imobiliar.

Ema are studii în Drept și vorbește fluent limba greacă, după ce a lucrat mai mult timp în Atena. Mai mult, ea și soțul ei au colaborat și la un proiect cinematografic, iar acum se pregătește pentru o experiență pe micile ecrane în cadrul emisiunii MasterChef.

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