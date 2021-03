Intrat virtual în direct în emisiunea Showbiz Report, Lucian Viziru a vorbit despre cum s-a schimbat viața lui de când locuiește în Germania. Actorul a părăsit România în urmă cu mai bine de 7 ani.

Joi, 4 martie 2021, Lucian și soția lui au aniversat 11 ani de la logodna lor. Artistul nu mai activează în domeniul artistic, devenind antrenor de tenis. Deși iubește ceea ce face, Lucian a admis că, dacă i s-ar propune, nu ar refuza oferta de a reveni pe platourile de filmare.

Lucian și soția lui Ema s-au cunoscut în liceu. 17 mai târziu, prin intermediul Facebook, cei doi au reluat legătura. În 2010 s-au căsătorit, iar la scurt timp au devenit părinții unui fiu, Mihai Adrian.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Lucian Viziru. Locuiește de 7 ani în Germania

„Noi am fost colegi de bancă în liceu. S-au făcut 11 ani de când am cerut-o. Acum mi s-a făcut mai dor [de România pentru] că am stat mai mult pe acasă, dar până acum nici nu voiam să aud de țara noastră.

Și asta pentru că fiul meu vreau să crească în alt mediu și să aibă parte de o educație nemțească. Pe de altă parte, nu e rău nici să faci ce te taie capul. Nu mai aveam ce să fac în România.

A fost visul meu să mă văd pe un ecran de cinema, am devenit actor și acum am zis [să trec la] nivelul următor. Deși mi-ar mai plăcea să mă [mai] joc uneori cu diferite personaje, nu-mi doresc cu tot sufletul să fac asta din nou. Dar, dacă ar fi să fie, n-aș refuza.

Acum joc tenis și mă duc la turnee. E o nouă provocare să fii antrenor de tenis. Vreau să mă perfecționez. Viața aici e diferită”, a spus Lucian Viziru în emisiunea Showbiz Report.

Cu ce se ocupă Ema Viziru?

„Soția mea este nutriționist specializat în bucătărie vegană. Cu Mihai e mai problematic acum, cu școală online. Facem sport și vlog în timpul liber. Profesoara lui mi-a zis că are ureche foarte bună.

Poate reușește să facă ceva din treaba asta, deși eu mi-aș dori să se facă jucător de tenis, dar nu-l oblig. Important e să fie fericit și să facă ceva cu pasiune”, a mai spus Lucian, potrivit Spynews.

