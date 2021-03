Joi, 4 martie 2021, la Tribunal, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au întâlnit pentru a afla în custodia cui vor rămâne băieții lor. Solista a cerut custodie exclusivă. Claudia și Gabi s-au separat în vara anului 2019, iar în prezent luptă în instanță pentru custodia fiilor lor. Gabriel și Nicolas locuiesc în prezent alături de artistă și de bunica lor, mama Claudiei, în Agigea.

Gabi Bădălău, acuzat de Claudia Pătrășcanu că nu se implică în creșterea copiilor: „Sunt foarte obosit”

„A cerut cerere exclusivă de creștere a copiilor, culpă exclusivă, adică că a divorțat din vina mea exclusivă, și am aflat că mi-a făcut o plângere la DIICOT pentru proxenetism și trafic de droguri în 2020. Sunt foarte obosit”, a spus Gabi Bădălău la ieșirea din Tribunal, informează Spynews.

„Claudia spune permanent instanței că nu mă implic în creșterea copiilor. Eu am depus extrase bancare care atestă că virez sume de bani lunar pentru copii”, a mai spus Gabi Bădălău în emisiunea Xtra Night Show.

VEZI GALERIA FOTO ( 6 )

Claudia, dimpotrivă, neagă că ar fi depus vreo plângere împotriva lui. „Eu nu am făcut așa ceva. Nu știu ce spune dumnealui. Virează pentru copii. Este pensia copiilor”, a spus artista.

„Am obosit, dar ce să fac? Mergem înainte. Normal că am obosit. Se întâmplă să se mai amâne, să se mai prelungească cu orele. Nu știu, este foarte ocupat, este prins și trebuie să îl înțelegem, eu am răbdare. Eu prima oară am fost audiată și am răspuns întrebărilor și de atunci nu mai vorbesc.

Nu cer nimic, de aceea avem avocați. Tot prin acte se va realiza. Noi [ea și Gabi] nu ținem legătura, nu înțeleg de ce am mai vrea din moment ce sunt jignită. Din partea mea dintotdeauna s-a dorit o relație amiabilă, nu știu el ce dorește”, mai declara Claudia Pătrășcanu în ziua procesului, potrivit Spynews.

Gabi Bădălău: „Îmi doresc o viață foarte bună pentru copiii mei”

„Mă aștept la lucruri bune, sănătoase pentru copii și să se termine decizia asta. O să mai fie multe termene, multe probe, o să mai dureze din păcate. Se audiază un martor din partea mea, avocatele ei pun întrebări martorei mele și invers. Cum am spus, sunt doi martori. Nu vreau să comentez ce spune Claudia.

90% din ce spune sunt baliverne. Menajera este și bona copiilor, martora mea, care va spune adevărul, și martora ei, Andreea Bănică, care nici nu a fost în casă la noi. Nu știu ce ar putea să spună ea. Prima dată când a venit la noi în curte a fost ca să o ia pe Claudia.

Îmi doresc o viață foarte bună pentru copiii mei, o educație bună. Îmi doresc liniște și înțelegere în relația cu Claudia. Îmi doresc să vină la București cu copiii să îi creștem împreună. Nu mai vreau scandal. Ea vrea bani și circ și să lanseze melodii. Lăsăm instanța să decidă”, a spus și Gabi Bădălău înaintea procesului, potrivit Spynews.

Foto: Facebook

Citește și:

Fiica Andreei Bălan a împlinit 2 ani! În aceeași zi, artista „a primit o a doua șansă la viață”

Adela Popescu a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei

Reacția Andreei Marin la acuzele lui Leonard Miron. Ce i-a urat vedeta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro