Adela Popescu a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei

Recent, în mediul online, artista, actrița și prezentatoarea TV Adela Popescu (34 de ani) a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, respectiv începutul pandemiei de coronavirus.

La vremea aceea, soțul Adelei, actorul și prezentatorul TV Radu Vâlcan (44 de ani), se afla în Republica Dominicană pentru filmarea unui nou sezon al emisiunii Insula Iubirii, producție pe care o moderează.

Rămasă acasă cu fiii lor, Alexandru (4 ani) și Andrei (2 ani), Adela a fost copleșită de panica instaurată la nivel național. În plus, nici Adela, nici fiii și nici mama ei nu se simțeau bine. În prezent, Adela este însărcinată cu al treilea fiu.

„Acum un an, pe vremea asta, totul era cu susul în jos. Radu plecase la filmări și eu rămăsesem acasă cu cei mici. Alexandru avea febră, mami pneumonie, Andrei laringită, iar eu tușeam de simțeam că mor și îmi pierdusem complet vocea. Tocmai începuse demența Covid în România.

Se închiseseră grădinițele, aveai voie pe stradă doar cu declarații, iar eu trăiam o stare de anxietate nouă. Totul a culminat cu o criză de plâns într-un supermarket. Noroc că aveam căciulă, ochelari, mască și mânuși. Dar nu e ca și cum cineva avea curajul să se apropie de mine. Sau de altcineva, în general…

Fratele meu îmi aducea provizii peste gard, iar eu îi dădeam la schimb măști chirurgicale. Soțul, un tip prevăzător, făcuse stoc. La fel de mare ca cel de făină, conserve, fasole, hârtie igienică, etc. Ce psihoză!

Nu aș fi bănuit că anul ce a debutat atât de straniu îmi va aduce ce mi-a adus: o nouă viață – bebelușul ce stă cuminte la căldurică în pântecele meu și mutarea în căsuța cea nouă. Iată că a trecut un an în care am crezut că le vom păți pe toate. Anul care mi-a demonstrat ca „pățitul” nu are legătură cu vreo pandemie globală, ci cu… orice moment.

Un moment care poate să vină oricând. Așadar… știu că sună clișeistic, dar haideți să ne bucurăm de fiecare clipă în care putem închide ochii și exclama: «Bine că sunt bine toți ai mei!».

Nu știu ce m-a apucat. De fapt, știu, făceam curățenie în telefon și am găsit o fotografie cu Andrei julit pe față din perioada aceea. Mie mi s-a părut ca a fost tare greu. Voi vă mai amintiți cum erați cu psihicul la începutul pandemiei?”, a scris Adela pe Instagram.

