EXCLUSIV! Andra, despre cum s-a redescoperit pe sine în pandemie, în ediția de martie a revistei Unica

În ultimul timp, Andra, Cătălin și cei mici s-au trezit fără alarmă, fără să fie grăbiți să ajungă undeva. Îmi povestește că dimineața îi place să se bucure de cerul senin, stând pe terasă chiar dacă este frig, savurând un ceai sau o cafea cu mult lapte. Anul 2020 a făcut-o să fie mai introspectivă, să aprecieze mai mult părțile frumoase ale vieții, în special relațiile cu oamenii importanți pentru ea: soțul, copiii, părinții, frații și prietenii.

Cu aceeași sinceritate copleșitoare cu care ne-a cucerit, Andra ne-a povestit despre schimbările pe care ultimul an le-a adus în viața ei: de la redescoperirea de sine și până la diagnosticul de COVID-19. Citește o parte din interviul oferit în exclusivitate pentru Unica mai jos – poți citi restul dezvăluirilor Andrei în ediția de martie a revistei.

Ce te-a ajutat să nu te scufunzi în butoiul cu anxietate în această perioadă?

Sunt o fire optimistă, plină de energie, iar resursele sunt peste tot în jurul meu: familia, prietenii, pasiunile mele, oamenii buni pe care îi cunosc sau despre care citesc și mă inspiră. Sunt recunoscătoare că, deși a fost un an greu, eu am găsit motive să zâmbesc în fiecare zi. Mă preocupă însă faptul că, din cauza situației, sunt persoane care și-au pierdut slujbele: mă refer acum și la sectorul cultural-artistic, dar și la altele, cum ar fi horeca, turismul. Sper să reușim împreună, cu multă solidaritate, să reconstruim ceea ce pandemia ne-a luat.

Povestește-mi cum a fost revenirea pe platourile „Românii au talent”, după aproape un an de pandemie.

A fost o schimbare binevenită în rutina mea. Mi-era dor să merg la filmări, să mă văd cu echipa mea de styling și colegii de la emisiune. Nu a fost ușor să întru în atmosferă fără un public care să se afle în sală cu noi, să reacționeze la momente lângă noi, dar am uitat, treptat, și de asta. M-am bucurat de show-ul făcut de concurenți pe scenă! Este un sezon de care avem nevoie, așa aș vrea să îi descriu. Avem nevoie să râdem, să ne emoționăm împreună, să ne lăsăm purtați de povești. Sezonul este plin de momente care ne scot din amorțeala în care ne-am trezit după atâtea luni de izolare.

Care sunt planurile tale în planul carierei pentru perioada următoare?

Voi lansa mai multe piese și videoclipuri, așa cum am făcut și în 2020, în ciuda pandemiei. Se anunță o vară cu multe evenimente, să sperăm că nu se vor anula din cauza pandemiei!

Tu și Cătălin Măruță aveți una dintre cele mai longevive relații din showbiz. În ce moduri reușiți să mențineți scânteile relației calde, amândoi fiind atât oameni de carieră, cât și părinți?

E mult spus „scântei”, dar suntem conștienți de faptul că trebuie să investim timp și în relația noastră, să stăm și singuri, să ne arătăm sentimentele. Nu aș da rețete pentru fericire, chiar nu sunt în măsură după un an de stat în casă cu soțul și cu copiii! Credeți că cinele noastre erau romantice? (râde)

Povestește-mi despre copiii voștri, Eva și David!

Sunt foarte dezvoltați emoțional, înțeleg situații foarte complexe și sunt foarte creativi. Uneori mi se pare că sunt mai înțelepți decât unii adulți! De exemplu, am fost la părintele Manuel Radu din Urlați, care are un centru pentru copiii din comunitate. Am dus haine, jucării și dulciuri. Eva și David au fost atât de impresionați de idee, au vrut să doneze și jucării pe care încă le folosesc cu plăcere, și haine la fel. Vor să ne mai întoarcem acolo cât mai curând. Am fost bucuroasă să văd că nu se agață de niște lucruri, deși sunt copii, și înțeleg câtă nevoie au alții de ele.

Cât de mult din pasiunea ta și a lui Cătălin pentru spectacol se regăsește în micuții voștri?

Sigur ne moștenesc, sunt foarte extrovertiți. Cred că amândoi ar putea deveni artiști, poate actori, poate cântăreți! Cel puțin așa pare acum, dar vom mai vedea, peste ani, ce își doresc.

Dacă îi întrebi ce vor să facă atunci când cresc, ce răspund?

Depinde de zi! Polițiști, piloți, veterinari, artiști… Sper să aibă mereu încredere în forțele proprii și să gândească pozitiv, să creadă cu tărie că pot să își îndeplinească visurile.

Tu ai o prezență puternică și pe scena social media. În condițiile în care se vorbește tot mai mult despre efectele pe plan psihic pe care această notorietate în online le poate aduce, tu cum vezi lucrurile?

Cred că orice exces dăunează grav sănătății. Dacă ai conturi pe social media cu mulți urmăritori, la fel cum dacă mulți oameni îți ascultă muzica sau îți urmăresc filmele, dacă ești actor, nu înseamnă că trebuie să pierzi contactul cu realitatea. E important să știi cine ești, cum ești, să nu intri în capcana comparării permanente cu alții sau în cea a filtrelor, fie că vorbim de cosmetizarea fizicului sau a vieții, în general.

Spune-mi un talent de-al tău de care mai puțini oameni știu.

Știu să fac mâncare thailandeză și pot să imit destul de bine alți artiști!

Când erai adolescentă, ai avut vreun crush pentru vreo vedetă?

Da, cum să nu! Ricky Martin mi s-a părut super cool, mai ales când dansa! Cand eram mică, visam să mă mărit cu el! (râde)

Povestește-mi despre cea mai reușită masă savurată de tine din ultima perioadă.

Probabil o masă la care aveam mâncare comandată, hamburgeri sau mâncare chinezească! Nu că nu aș ști să gătesc, dar ne-am plictisit cu toții de rețetele care ies din mâinile mele sau ale lui Cătălin.

Dacă tu, Cătălin, Eva și David ați merge pe o insulă pustie, care sunt trei lucruri esențiale pe care le-ai pune în bagaj?

Greu de spus, cât e de pustie? Avem acolo încărcătoare? (râde) Noi suntem o familie de vloggeri, nu merge fără! Mai serios așa, aș lua cu mine cremă de protecție solară, o minge și o saltea gonflabilă!

Care este cel mai enervant obicei pe care îl ai, de care nu poți să scapi?

Nu știu, poate mai enervant este că NU am un obicei: acela de a face sport foarte des. Dar încerc, trag de mine!

Care e cel mai nebunesc lucru pe care l-ai făcut până acum în viață?

Să mă mărit la 22 de ani! Unii așa îmi spun, serios, că m-am grăbit. Dar eu știam că e alegerea perfectă și nu aveam motive să mai aștept.

Foto: The Storyalist

Styling: Andra Crăpătureanu

Make-up: Miki Ianovici (Endorphin Lab)

Hair Style: Livia Berceanu (Le Grand Art & Hub)

