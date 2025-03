David Pușcaș, afectat de declarațiile Luminiței Anghel. „Eu am retrăit această traumă!” Ce spune despre mama sa adoptivă

Relația complicată și tensionată dintre Luminița Anghel și fiul său adoptiv, David Pușcaș, continuă să fie în atenția tuturor, în ciuda faptului că cei doi nu mai mențin legătura de câțiva ani. Recent, tânărul a făcut noi declarații surprinzătoare despre mama sa.

David Pușcaș, afectat de declarațiile Luminiței Anghel

David Pușcaș a ales să rupă relația cu el, iar recent, după o perioadă de absență pe rețelele sociale, a început să împărtășească detalii despre experiențele trăite în familie. În paralel, Luminița Anghel, invitată în cadrul unor emisiuni și podcasturi, a vorbit deschis despre conflictul cu fiul său adoptiv, explicând cum a perceput ea situația la momentul respectiv și subliniind comportamentul dificil al tânărului față de membrii familiei.

David, în vârstă de 28 de ani, a afirmat că viața de familie era guvernată de reguli stricte, iar nerespectarea lor atrăgea pedepse. Dar varianta de adevăr a Luminiței Anghel este alta, artista declarând că tânărul manifesta un comportament agresiv față de cei din casă, ceea ce a afectat relațiile familiale.

Recent, pe rețelele de socializare, David Pușcaș s-a plâns de cât de mult l-au deranjat declarațiile mamei sale adoptive în podcastul lui Cătălin Măruță unde a fost invitată de curând. Tânărul a spus că niciodată nu a simțit o durere mai mare precum cea de acum, auzindu-și mama vorbind despre el.

„A fost foarte multă durere să îmi văd mama vorbind așa. A fost foarte multă durere. Nu mă pot exprima ce durere a fost să-mi văd mama vorbind așa pentru că în viziunea mea, mama e alta, am pierdut-o, eu o știam altfel.

A fost atât de ciudat să văd omul care s-a transformat, pur și simplu nu am știut. Rog oamenii să nu se mai isterizeze pentru că nu am știut. Eu nu am știut multe detalii din viața mamei, învăț și eu acum, învăț cu oamenii. Durerea nu o pot descrie, nu se poate descrie. A căzut pământul de sub picioarele mele pentru că eu am retrăit această traumă și suferință în momentul în care s-a declanșat declicul și eu am pierdut tot.

Acum retrăiesc, evident, sunt pe picioarele mele, am 28 de ani, am lucrat de atâta timp, știu, mă pot descurca. Vreau să precizez asta, că eu mă descurc singur, nu m-a ajutat nimeni. În prezent nu mă ajută nimeni.” – a spus David Pușcaș, pe TikTok

David Pușcaș: „Crizele se întâmplau la mine în cameră, între mine și ea!”

Nu este prima oară când David Pușcaș îi aduce acuze mamei sale. În cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, moderată de Natalia Mateuț la Antena Stars, David Pușcaș a recunoscut parțial afirmațiile făcute de mama sa, Luminița Anghel, în podcastul lui Măruță.

„Crizele despre care ea vorbește sunt adevărate. Crizele se întâmplau la mine în cameră, între mine și ea, când ne certam. Eu nu l-am cunoscut niciodată pe Filip, nu l-am văzut niciodată pe copilul acesta la față. Nu știu despre ce parfum aruncat, scoică vorbește, nu este adevărat.

Eu nu am avut acces niciodată. Camera lui Filip era separată de camera mea. Eu aveam camera mea și Filip era în dormitorul mamei și al băiatului acela. Ce mă doare cel mai tare e că se folosește de Filip ca unealtă să facă pe toată lumea să mă urască pe mine. Crizele sunt adevărate, dar erau între mine și ea”, a declarat David Pușcaș, în emisiunea „Viața fără filtru”.



