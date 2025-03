Luminița Anghel, despre întâlnirea cu un călugăr de pe Muntele Athos. Spusele sale despre Măriuca, fiica luată în grijă, s-au adeverit! „Știa că sunt credincioasă!”

Luminița Anghel (56 de ani) a vorbit în podcastul lui Cătălin Măruță despre întâlnirea cu un duhovnic pe care nu o va uita niciodată, după ce sfaturile lui legate de viața ei personală s-au adeverit.

Ce i-a spus un călugăr Luminiței Anghel

În urmă cu 14 ani, Luminița Anghel a primit vestea fericită că va avea un copil, dar tot atunci viața i-a fost umbrită de pierderea mamei sale. Cu puțin timp înainte de aceste evenimente, cântăreața a avut o întâlnire memorabilă cu un călugăr care i-a oferit câteva îndrumări enigmatice despre ce ar trebui să urmeze în viața sa, vorbindu-i despre un „schimb” simbolic. După o perioadă de reflecție, Luminița a înțeles adevărata semnificație a cuvintelor primite, realizând că spusele călugărului oglindeau unele dintre cele mai importante momente din viața ei.

Luminița Anghel l-a adus pe lume pe fiul ei, Filip, în 2011. Artista mai are un fiu adoptat, David, cu care astăzi are o relație complicată. Înainte să-l nască pe Filip și după ce l-a adoptat pe David, cântăreața a fost la un pas să mai adopte și o fetiță, pe nume Măriuca, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat, căci destinul avea pentru ea alte planuri.

„Doamna director, care și-a dat după demisia de la Centrul de la care am luat-o pe Măriuca, m-a dus la un călugăr care venea o dată pe an de la Muntele Athos, să stau de vorbă cu el, într-o garsonieră mică plină de icoane și candele. Știa că sunt credincioasă, că fac atât de mult bine, lucruri fără să știe nimeni, că nu veneau camere să vadă cum duc brânză și lapte să aibă ce mânca.

Era clar că nu făceam pentru notorietate, făceam pentru sufletul meu.

M-am dus la acest călugăr, care mi-a spus două lucruri. Cine înțelege, bine, e adevărul. Mi-a zis că o să se facă un schimb: ‘Lăsați-o pe mama să se odihnească, că e foarte bolnavă’. Eu am crezut că schimbul se face așa. O adopt pe Măriuca și moare mama. După a continuat și a zis ‘Lăsați-o pe fată să se întoarcă la mama ei, că e mai bine'”, și-a amintit Luminița Anghel în podcastul lui Cătălin Măruță.

În urma pierderii mamei sale, Luminița Anghel a avut parte de un moment surprinzător care i-a schimbat direcția vieții. Solista a descoperit că urmează să devină mamă, o veste care a adus o rază de lumină în mijlocul suferinței. Întâlnirea anterioară cu un călugăr a rămas adânc întipărită în memoria artistei, iar cuvintele lui enigmatice au căpătat un sens profund, influențând deciziile pe care le-a luat ulterior în viață.

„A murit mama, am rămas însărcinată cu Filip, acesta a fost schimbul de care vorbea călugărul, pe care nu l-am mai văzut de atunci în viața mea și pe care nu-l văzusem niciodată în viața mea până atunci. M-a dus această doamnă director la el. Acesta a fost schimbul”, a povestit Luminița Anghel.

De ce a fost Luminița Anghel nevoită să renunțe la Măriuca

Luminița Anghel a renunțat la Măriuca din cauza mamei biologice a acesteia. Artista a trecut printr-o mare dramă atunci și povestea o afectează la fel de mult și astăzi.

„Nu, eu nu am mai avut voie să o vizitez, pentru că mama o vizita și o întreba tot timpul: „Ce ți-a adus artista?” Și ca să sting acest scandal, care oricum a continuat mult timp după ce am dus-o eu, nu am mai… În schimb țineam legătura telefonic cu una din mămici, erau două mămici care făceau cu schimbul în căsuța de tip familial. La un moment dat, când îi sărbătoream ziua de naștere lui Filip într-un loc de joacă, am primit un telefon de la mămica aceasta.

Filip era mititel, serbam cu grădinița. M-am retras la baie și am început să plâng, pentru că întâmplător era ziua fiului mei biologic, dar ea mă sunase să îmi spună: Să știți că cei cinci ani de zile în care ați avut grijă de fetiță se simt. Copilul se simte că a crescut într-un mediu extraordinar, că a fost iubită, că nu i-a lipsit nimic. Din comportamentul ei, toate aceste lucruri se văd…”, a povestit Luminița Anghel.

Foto –

Urmărește-ne pe Google News