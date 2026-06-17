Luminița Anghel este în doliu. Sora ei mai mare, Carmen, a murit: „S-a dus alături de părinții noștri iubiți”

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Luminița Anghel a anunțat că sora ei, Carmen, s-a stins din viață. Artista a împărtășit un mesaj plin de emoție, alături de fotografii vechi, reflectând asupra fragilității vieții.

Luminița Anghel este în doliu. Sora ei mai mare, Carmen, a murit

Luminița Anghel trece printr-o perioadă de profundă suferință, după ce și-a pierdut sora mai mare, Carmen. Într-un mesaj emoționant pe rețelele sociale, artista a împărtășit durerea și golul lăsat de această pierdere, exprimând cât de mult a însemnat Carmen pentru ea. Pe 13 iunie, Luminița Anghel a anunțat vestea tragică a decesului surorii sale printr-un mesaj plin de tristețe: „Astăzi am pierdut-o pe Carmen. Drum lin spre lumină, sora mea dragă! Dumnezeu să te aibă în paza Lui și să ne aline durerea!”.

La câteva zile după acest anunț, Luminița și-a condus sora pe ultimul drum, marcând un moment de despărțire care a fost descris de cântăreață cu o vulnerabilitate aparte. Alături de fotografii care surprind momente prețioase din trecutul lor, artista a revenit pe internet pentru a transmite un nou mesaj emoționant: „Viața este despre bucurii și tristeți, despre soare și ploi, despre împliniri și eșec, despre lumină și întuneric. Nimic nu este permanent, iar timpul ne arată mereu asta. Astăzi mi-am condus pe ultimul drum singura soră, sora mea mai mare care s-a dus alături de părinții noștri iubiți. Repede, mult prea repede am zis noi toți cei rămași în urmă. Odihnă veșnică draga mea Carmen!”.

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Moartea tatălui, un moment de cotitură pentru artistă

Nu este prima oară când Luminița Anghel pierde un om drag ei. În podcastul lui Cătălin Măruță, cântăreața a povestit cum moartea tatălui său a fost un moment de ruptură emoțională greu de procesat.

„Când a murit tata, nu am plâns. N-am putut să plâng că m-am ocupat de toate și tot, pentru că eram pe scenă și dădeam autografe, iar tata era în capelă. Făceam drum de la spectacole, la tata, la sicriu, găsește mormântul, vorbește cu preotul. M-am ocupat de tot, nu am plâns deloc, deloc, decât după multe, multe luni, când am reușit să mă descătușez”, a mărturisit artista.

Foto: Instagram

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