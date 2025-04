Carmen Harra a prezis că Luminița Anghel va avea un fiu. Ce spunea despre David Pușcaș acum 17 ani. „Este un punct unde…”

În 2008, Carmen Harra a făcut o afirmație surprinzătoare în cadrul emisiunii „Happy Hour”, găzduite de Cătălin Măruță, unde a fost invitată Luminița Anghel. Cântăreața a primit atunci o veste cu totul neașteptată de la celebra clarvăzătoare.

Carmen Harra a prevestit că Luminița Anghel va aduce pe lume un băiat

În urmă cu 17 ani, Luminița Anghel trecea printr-o perioadă de schimbări semnificative în viața personală, fiind deja la al doilea divorț. Relația cu fostul fotbalist Marcel Pușcaș, bărbatul împreună cu care l-a adoptat pe David, se încheiase, iar cântăreața își canalizase eforturile spre găsirea unei noi stabilități emoționale. Decizia de adopție fusese motivată de dorința intensă a Luminiței de a deveni mamă, într-un moment în care încercările de a avea un copil biologic păreau imposibile.

Luminița Anghel a mers în emisiunea Cătălin Măruță însoțită de fiul său David. Iar Carmen Harra i-a dezvăluit atunci că va mai avea un băiat.

„Băiat fac?! Vai, i-auzi, David. David își dorea o surioară, dar mă rog. Se va bucura de orice!” – a fost replica Luminiței Anghel la aflarea veștii.

David, fiul adoptat al artistei și-a dorit atunci să afle de la celebra clarvăzătoare ce îi rezervă viitorul. Carmen Harra i-a spus că va fi pasionat de știință, de artă, dar și că va fi foarte fericit.

„O să te preocupe știința. O să faci multe într-un domeniu științific, dar și artă. O să încerci să combini astea două, este un punct unde ele se combină foarte tare. O să ai doi băieți și o fată. O să ai copii, o să fii foarte fericit. O să voiajezi foarte mult și o să renunți la ochelari, pentru că o să fie o posibilitate să scapi de acești ochelari în viitorul apropiat” – i-a spus Carmen Harra lui David.

Luminița Anghel, nevoită să renunțe la Măriuca, fata pe care o avea în plasament

Filip, singurul copil biologic al Luminiței Anghel, s-a născut pe 20 decembrie 2011, când artista avea 42 de ani. Venirea lui pe lume a fost considerată o adevărată minune, mai ales că Luminița își dorise de mult timp să devină mamă biologică. Filip este rezultatul căsniciei artistei cu Silviu Dumitriade, alături de care formează o familie fericită.

Înainte de relația cu Silviu Dumitriade, Luminița Anghel a avut două căsnicii și o relație semnificativă. Primul soț al artistei a fost Dragoș Anghel, cu care s-a căsătorit la vârsta de 22 de ani. Mariajul lor a durat doar doi ani și jumătate, iar după divorț, Luminița a păstrat numele de familie al soțului. Cu Marcel Pușcaș, al doilea soț, fost fotbalist și antrenor, a fost căsătorită între 1998 și 2003. În timpul acestei căsnicii, cei doi l-au adoptat pe David. Relația lor s-a încheiat printr-un divorț marcat de conflicte.

După divorțul de Marcel Pușcaș, Luminița a avut o relație de șase ani cu Bogdan Șteblea Fraedrich, cunoscut și sub numele de „Sanchi”. Acesta a fost un sprijin pentru David, fiul adoptiv al artistei, și pentru Măriuca, fetița pe care Luminița o avea în plasament.

Măriuca, fetița pe care Luminița Anghel a avut-o în plasament timp de cinci ani, a fost nevoită să se întoarcă în sistemul de protecție a copilului din cauza presiunilor exercitate de mama sa biologică. Luminița a povestit că, deși a încercat să-i ofere un mediu stabil și plin de iubire, situația a devenit complicată din cauza conflictelor cu mama naturală a fetiței, care a reapărut după o perioadă de absență și a declanșat un scandal public. Artista a mărturisit că decizia de a renunța la Măriuca a fost extrem de dureroasă și că acest lucru încă o afectează emoțional.

„Nu, eu nu am mai avut voie să o vizitez, pentru că mama o vizita și o întreba tot timpul: „Ce ți-a adus artista?” Și ca să sting acest scandal, care oricum a continuat mult timp după ce am dus-o eu, nu am mai… În schimb țineam legătura telefonic cu una din mămici, erau două mămici care făceau cu schimbul în căsuța de tip familial. La un moment dat, când îi sărbătoream ziua de naștere lui Filip într-un loc de joacă, am primit un telefon de la mămica aceasta.

Filip era mititel, serbam cu grădinița. M-am retras la baie și am început să plâng, pentru că întâmplător era ziua fiului mei biologic, dar ea mă sunase să îmi spună: „Să știți că cei cinci ani de zile în care ați avut grijă de fetiță se simt. Copilul se simte că a crescut într-un mediu extraordinar, că a fost iubită, că nu i-a lipsit nimic. Din comportamentul ei, toate aceste lucruri se văd”, a mărturisit Luminița Anghel în podcastul lui Cătălin Măruță.

