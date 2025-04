David Pușcaș, dezvăluiri șocante despre viața în casa Luminiței Anghel. „Erau foarte violenți între ei! Trăgeau canapelele și fotoliile ca să mă blocheze în cameră”

David Pușcaș a făcut dezvăluiri șocante într-un interviu recent, susținând că a trăit momente de coșmar în casa Luminiței Anghel. Tânărul a lansat acuzații grave, afirmând că relația cu artista a fost marcată de conflicte intense. Aceste declarații vin după ce Luminița Anghel a mărturisit că David ar fi avut comportamente deviante, inclusiv încercarea de a-și lovi fratele mai mic, automutilarea și amenințările cu moartea.

David Pușcaș, despre certurile dintre Luminița Anghel și fostul soț

David Pușcaș răspunde acuzațiilor grave lansate de Luminița Anghel, care susține că tânărul ar fi fost o amenințare pentru familia ei.

Pușcaș rupe tăcerea și aduce în prim-plan detalii tulburătoare despre experiențele trăite în casa Luminiței Anghel. Tânărul susține că a fost martor la conflicte violente între artista și fostul său soț, Marcel Pușcaș, descriind momente tensionate care i-au marcat copilăria. Declarațiile sale adaugă un nou strat de controverse în relația deja complicată dintre el și familia sa. Conflictul dintre cei doi continuă să atragă atenția publicului, iar declarațiile lor stârnesc controverse intense.

”Zbierau unii la alții și își aruncau chestii. Erau foarte violenți între ei! Nu știu de ce se certau, dar erau numai urlete. Și public erau dubioși. Era în parcare pe Calea Victoriei, iar tata avea un coș de flori, veneau de la un eveniment împreună. Tata i-a aruncat coșul mamei pe jos!”, a declarat David, pentru cancan.ro.

David Pușcaș: „Ei nu se iubeau. S-au căsătorit că așa trebuia”

În plus, tânărul de 28 de ani mai susține că, în încercarea de a-l proteja de conflictele violente dintre Luminița Anghel și fostul său soț, Marcel Pușcaș, părinții săi l-ar fi izolat în camera sa. Această mărturisire adaugă o nouă dimensiune tulburătoare poveștii sale, oferind detalii despre tensiunile care ar fi marcat copilăria lui.

”Îmi aduc aminte și acum apartamentul în care am crescut de mic. Nu aveam ușa la cameră, intrarea era o arcadă. Ce făceau ei când se certau? Trăgeau canapelele și fotoliile ca să mă blocheze în cameră, asta făceau, dar îi auzeam. Urlete! Ei nu s-au înțeles niciodată, nu se iubeau. S-au căsătorit că așa trebuia” – a adăugat acesta.

David Pușcaș a cunoscut-o pe Măriuca

În cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, Luminița Anghel a declarat că David Pușcaș ar fi început să manifeste comportamente problematice încă din clasa a V-a. Artista a menționat episoade de automutilare și violență față de frații mai mici, Măriuca, fetița pe care a crescut-o în plasament, și Filip, fiul ei biologic.

În replică, David Pușcaș a negat acuzațiile, afirmând că nu îl cunoaște pe Filip și că relația cu Măriuca a fost una normală, specifică unui frate și unei surori. Tânărul a povestit că s-a întâlnit recent cu Maria, iar momentul revederii a fost emoționant, cei doi plângând împreună. Potrivit lui David, Măriuca l-ar fi recunoscut într-un magazin de haine unde acesta lucra, ceea ce a întărit legătura dintre ei.

„M-am oprit din tot ce făceam, am rugat-o pe șefă să mă înțeleagă. Am plecat la mine acasă, am mâncat. I-am dat un pulover de-al meu, să aibă ceva de la mine.

Maria e la un centru special pentru liceeni, nu mai e la casa de copii, pentru că a crescut. Ea încă îi spune mama Luminița, dar mama nu merita asta, pentru că nu a fost mamă pentru Măriuca. Mi-a zis că singurul lucru pe care mama i l-a dat e un album în care erau o poză cu mine, o poză cu ea și nicio poză cu mama! A făcut asta pentru ca Maria s-o șteargă din memoria ei! Maria e legată de trecut încă. Am plâns împreună, ne-am alinat amândoi suferințele, pentru că am avut același destin”, a precizat David Pușcaș, tot pentru Cancan.ro.

Foto – Facebook / capturi video

