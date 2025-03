David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, spune că s-a întâlnit cu Măriuca, fetița pe care artista a vrut să o adopte: „Am plâns împreună, pentru că am avut același destin”

David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, a vorbit despre întâlnirea cu Măriuca, fetița cu care a locuit vreme de cinci ani, cât timp cântăreața a crescut-o în plasament. Tânărul de 28 de ani a fost acuzat de mama adoptivă că a avut un comportament violent cu Maria, dar și cu Filip, fiul biologic al artistei.

David Pușcaș a povestit cum a decurs întâlnirea cu Măriuca, fetița pe care Luminița Anghel a vrut să o adopte

După un deceniu în care David Pușcaș (28 de ani) a blamat-o în nenumărate interviuri pentru modul în care l-a crescut, Luminița Anghel (56 de ani) a rupt tăcerea și a spus prin ce a trecut cu fiul adoptiv. În podcastul „Acasă la Măruță”, cântăreața a spus că David a început să aibă un comportament deviant din clasa a V-a. Artista susține că David se automutila și era violent cu frații mai mici, Măriuca, fetița pe care a crescut-o în plasament, și Filip, fiul ei biologic.

După declarațiile Luminiței Anghel, David Pușcaș s-a apărat susținând că pe Filip nu-l cunoaște, iar cu Măriuca a avut o relație normală frate-soră. Drept dovadă, tânărul de 28 de ani susține că s-a întâlnit cu Maria și că au plâns împreună. Măriuca l-ar fi recunoscut pe David într-un magazin de haine în care acesta lucra.

„M-am oprit din tot ce făceam, am rugat-o pe șefă să mă înțeleagă. Am plecat la mine acasă, am mâncat. I-am dat un pulover de-al meu, să aibă ceva de la mine. Maria e la un centru special pentru liceeni, nu mai e la casa de copii, pentru că a crescut. Ea încă îi spune mama Luminița, dar mama nu merita asta, pentru că nu a fost mamă pentru Măriuca. Mi-a zis că singurul lucru pe care mama i l-a dat e un album în care erau o poză cu mine, o poză cu ea și nicio poză cu mama! A făcut asta pentru ca Maria s-o șteargă din memoria ei! Maria e legată de trecut încă. Am plâns împreună, ne-am alinat amândoi suferințele, pentru că am avut același destin”, a precizat David Pușcaș, pentru Cancan.ro.

Luminița Anghel l-a acuzat pe David Pușcaș că o bătea pe Măriuca

Luminița Anghel l-a acuzat pe David Pușcaș că o bătea pe Măriuca și că a aruncat cu o sticlă de parfum în scoica în care se afla fiul ei biologic, Filip.

„Asta e povestea adevărată, că n-am putut să-mi las propriul copil niciodată singur cu copilul adoptat. Avea niște reacții atât de violente. El se automutila. Se lovea cu capul de podea, spărgea totul în cameră. Când a aruncat pentru prima dată cu o sticlă de parfum înspre scoica lui Filip, sticla s-a făcut țăndări, Filip era în brațe la această femeie din Anglia. A fost norocul pentru care copilul n-a pățit vreo nenorocire. A fost violent tot timpul în ultima perioadă.

Și pe Maria o ura. Nu înțelegea de ce mai trebuie să vină și Maria, dacă era el acolo. Și cu Maria se purta rău. Din proastă și urâtă nu o scotea. O bătea peste obraji, avea obrajii roșii și fierbinți și plângea. Îi spunea, că am ascultat de după ușă, «dacă-i spui lui mama te omor»”, a dezvăluit Luminița Anghel, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cum se apără David Pușcaș

David Pușcaș se apără spunând că el nu a avut niciodată permisiunea de a sta în preajma fratelui mai mic. Tânărul susține că Luminița Anghel și actualul ei soț, Silviu Dumitriade, tatăl lui Filip, nu-i permiteau să iasă din camera lui și nici să mănânce din frigiderul familiei.

„Crizele despre care ea vorbește sunt adevărate. Crizele se întâmplau la mine în cameră, între mine și ea, când ne certam. Eu nu l-am cunoscut niciodată pe Filip, nu l-am văzut niciodată pe copilul acesta la față. Nu știu despre ce parfum aruncat, scoică vorbește, nu este adevărat. Eu nu am avut acces niciodată. Camera lui Filip era separată de camera mea.

Eu aveam camera mea și Filip era în dormitorul mamei și al băiatului acela. Ce mă doare cel mai tare e că se folosește de Filip ca unealtă să facă pe toată lumea să mă urască pe mine. Crizele sunt adevărate, dar erau între mine și ea”, a declarat David Pușcaș, în emisiunea „Viața fără filtru” de la Antena Stars.

David Pușcaș l-a acuzat pe soțul Luminiței Anghel, Silviu Dumitriade, că a fost violent verbal și fizic cu el, lucru pe care artista l-a negat în podcastul „Acasă la Măruță”. Cântăreața susține că dimpotrivă, văzând că ea era preocupată cu Maria, care doar ce se mutase cu ei, Silviu a început să-i dedice mai mult timp lui David.

