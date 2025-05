Ce semn divin a primit Eugen Cristea după moartea soției lui, actrița Cristina Deleanu: „Cu asta cred că v-am spus tot”

Eugen Cristea a spus ce sentimente îl încearcă la două săptămâni de la moartea soției lui, actrița Cristina Deleanu. Totodată, actorul a dezvăluit ce semn divin a primit în noaptea în care partenera lui s-a stins din viață.

Semnul divin pe care Eugen Cristea l-a primit de la Cristina Deleanu, la scurt timp după moartea actriței

Cristina Deleanu a murit la vârsta de 84 de ani, în noaptea de 14 spre 15 mai, la ora 00:14. În aceeași seară, soțul actriței, Eugen Cristea (73 de ani), a primit un semn divin de la ea.

„Îi simt energia în casă tot timpul, și nu exagerez cu nimic. (…) Ea a murit în noaptea de 14 spre 15 mai, la ora 00:14. (…) La ora 3:00 mi s-a făcut așa frig. M-am uitat, pătura nu era pe mine, la 3:05 cineva sau ceva a tras pătura peste mine. Cu asta cred că v-am spus tot. Eu sunt foarte credincios în materie de asta și de superstiții”, a spus Eugen Cristea la știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Care au fost ultimele dorințe ale Cristinei Deleanu

În cadrul aceluiași interviu, Eugen Cristea a spus cum gestionează pierderea soției lui. Actorul a mărturisit că despărțirea a fost foarte dură, dar că, totodată, se aștepta. În ultimul an, sănătatea Cristinei Deleanu s-a deteriorat treptat, Eugen Cristea ocupându-se de toate responsabilitățile familiei, precum și de îngrijirea ei.

„Despărțirea a fost foarte dură, dar am primit-o cumva mai ușor. Nu a fost chiar ca un pumn în stomac, pentru că mă așteptam. De vreun an, un an și jumătate, eu mă ocupam de aproape tot. (…) În ultima perioadă mi-a spus două lucruri, că dorește să fie incinerată și că dacă văd că o ia din loc să o duc la azil. Nu a vrut să îmi facă rău. Dumneaei m-a ocrotit și cred că mă ocrotește și de acolo de sus. Îi simt tot timpul prezența, lucru care ne umple sufletul și știu sigur că veghează asupra mea, lucru care mă bucură”, a mai spus Eugen Cristea la știrile Antena Stars.

Eugen Cristea, dezvăluiri despre una dintre ultimele conversații dintre el și Cristina Deleanu

În timp ce se afla internată la Spitalul Floreasca, cu ultimele puteri, Cristina Deleanu i-a cerut iertare soțului ei pentru momentele în care l-a rănit.

„La Spitalul Floreasca s-a ridicat ușor din pat și mi-a spus: «Iartă-mă, te rog să mă ierți pentru tot ce ți-am făcut». I-am spus că nu e ea de vină. Și atât. Frumos. M-a impresionat foarte tare”, a mai povestit Eugen Cristea.

Cristina Deleanu a avut o carieră impresionantă în actorie, televiziune, teatru și radio. Anul acesta în luna august, actrița și soțul ei ar fi aniversat 41 de ani de căsnicie.

