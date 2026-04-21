Scandalul din spatele camerelor de filmat. Cosmin Petrică Drelciuc a enervat echipa de producție a emisiunii „Chefi la cuțite”, dar și pe Irina Fodor și cei patru jurați: „Mi se pare o aroganță”

Cosmin Petrică Drelciuc, cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia din sezonul 17 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a fost personajul principal într-un scandal izbucnit în spatele camerelor de filmat ale show-ului culinar. Înainte de a fi eliminat din competiție, la prima sa probă individuală, tânărul a reușit să supere echipa de producție, dar și pe Irina Fodor și pe cei patru chefi.

Cosmin Petrică Drelciu a fost, într-o singură seară, protagonistul a două momente greu de privit de la „Chefi la cuțite”. Înainte de a intra la proba eliminatorie, Irina Fodor a dezvăluit că acesta refuză să ofere interviurile pe care fiecare concurent trebuie să le dea în cadrul emisiunii, iar comportamentul său a supărat întreaga echipă de producție, chiar și pe cei patru jurați.

„Ai o mare problemă cu interviurile și cu momentele în care trebuie să mergi să povestești ce se întâmplă aici, în acest show”, a afirmat Irina Fodor.

Cuțitul de aur al lui Chef Orlando Zaharia a recunoscut că nu se simte bine în acea postură.

„Nu prea-mi place să fiu întrebat. În primele 10 minute stau, râd, răspund corect și mă distrez. Dar la un moment dat nu știu, zic gata, am plecat”, a explicat el.

Irina Fodor a continuat, explicând că acesta este formatul emisiunii și că dacă nu se simte bine în această postură, este liber să părăsească emisiunea: „Nimeni nu a avut niciodată o problemă să povestească ce se întâmplă pentru că reporterul tău doar te întreabă ce se întâmplă la probă, cum ți s-a părut tema. Dacă simți că nu ai plăcerea să fii aici și să ai parte de această experiență, te rugăm să ne spui acum.

Chef Orlando Zaharia a mărturisit că el nu a știut de acțiunile cuțitului său de aur.

„Eu fac interviuri de când am venit, toți concurenții fac interviuri. Eu nu știam lucrurile astea, eu nu știam că Petrică a pus niște condiții, că el vrea să răspundă la întrebări cu da sau nu, că el nu vrea să vorbească mai mult de 10 minute. Dar cel mai grav este că pe el nu-l interesa de oamenii din echipa lui”, a precizat el.

La rândul lui, chef Richard Abou Zaki a catalogat acțiunile concurentului ca fiind o formă de aroganță.

„Așa e show-ul, nu ți-a prescris totuși medicul să vii. Mi se pare chiar o aroganță să nu vrei să faci interviuri”, a subliniat el.

Citește și: Dan Negru a rămas mască când a văzut prețurile la benzină în Canada și SUA: „Apa e mai scumpă decât benzina?”

Citește și: Andreea Bănică i-a făcut o urare aparte Andreei Bălan, după cununia artistei cu Victor Cornea: „Ți-am urat prima dată”

Reacția sfidătoare a concurentului, după eliminare

Ajuns la proba individuală, Cosmin Petrică Drelciuc a gătit o pară în vin, dar preparatul său a primit cel mai mic punctaj, fiind astfel eliminat din competiție. Auzind verdictul juraților, acesta a avut o reacție sfidătoare, alegând să le întoarcă spatele lui Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner, în timp ce aceștia îi explicau ce a greșit.

„Perfect! E bine așa, nu mai am nimic de adăugat. Ne vedem!”, a spus concurentul, părăsind platoul.

Citește și: Ce face Andreea Bălan după ce s-a căsătorit civil cu Victor Cornea. A pus la punct totul pentru următoarea perioadă

Citește și: Chef Sorin Bontea a pierdut procesul cu Antena 1. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească juratul „MasterChef”

Văzând comportamentul lui Cosmin Petrică Drelciuc, chef Orlando Zaharia a precizat că este mai bine că acesta a fost eliminat.

„Pot spune că după ce am văzut ce atitudine are, ce ieșiri are și ce preparat a făcut, pot spune că sunt împăcat cu plecarea lui. Nu vreau să fac un caz din asta, pentru că nu merită, dar trebuie să învăț din lucrul acesta, să învăț să fiu mult mai atent. Îmi pare rău că acest cuțit de aur putea să ajungă la un concurent care chiar să merite. Un concurent care să fie mult mai puternic, să fie mândria echipei gri și să fiu mândru de el la fiecare pas, așa cum sunt mândru de ceilalți. Dar cu o astfel de atitudine pe care a avut-o Petrică și cu acest preparat nu… eu dacă mâncam para aceea, adormeam. Nu mai spun gustul, nu mai contează”, a afirmat juratul.

Sursă foto: Captură video, Instagram

