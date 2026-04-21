Ce face Andreea Bălan după ce s-a căsătorit civil cu Victor Cornea. A pus la punct totul pentru următoarea perioadă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andreea Bălan și Victor Cornea au spus „da” în fața ofițerului de stare civilă. Cei doi au preferat ca evenimentul să fie unul intim și restrâns. Pe 10 mai, cei doi urmează să se căsătorească religios și să facă o petrecere cu sute de invitați. Cântăreața a vorbit despre planurile pe care le are după cununia civilă.

Andreea Bălan, planuri după ce s-a căsătorit civil cu Victor Cornea

Imediat după ce s-au căsătorit civil, cântăreața, tenismenul și cei care au participat la evenimentul restrâns au mers la un restaurant pentru a sărbători ziua cea mare. Andreea și Victor au avut doar 25 de invitați la cununia civilă, preferând să fie un eveniment restrâns, la polul opus de petrecerea care va urma după ceremonia religioasă.

„Amândoi am așteptat cununia cu o emoție și o nerăbdare greu de descris, iar când, în sfârșit, s-a întâmplat, parcă nici nu-mi venea să cred că trăiesc acel moment. Am fost înconjurați de oameni dragi, suflete speciale care ne-au fost alături și care au făcut ca totul să fie cu adevărat magic. După cununie am sărbătorit la un restaurant într-un cadru intim, alături de 25 de persoane apropiate. Mă simt profund fericită și împlinită.

Pentru că știu că și voi sunteți mereu alături de mine, pregătesc un nou single care va deveni coloana sonoră a acestui capitol atât de important din viața noastră. Piesa se numește «Nopți albe» și este creată special pentru a celebra povestea noastră. Versurile spun exact cum ne-am cunoscut într-o lună de mai și cum, pas cu pas, ne-am găsit unul pe celălalt. Videoclipul va fi lansat pe 10 mai 2026. Abia aștept să îl împărtășesc cu voi”, a spus Andreea Bălan pentru Libertatea.

Se pregătesc pentru cununia religioasă

Andreea și Victor se pregătesc pentru ziua cea mare când vor spune „da” în fața lui Dumnezeu. După, cei doi au pregătit o petrecere la care vor participa sute de oameni.

Cei doi sunt împreună de aproape trei ani, iar anul trecut, sportivul a cerut-o în căsătorie în timpul unui zbor spre Laponia.

„„Am spus DA! Cel mai frumos și hotărât DA din viața mea. Zborul spre Laponia a fost cel mai frumos zbor din viața mea, cu cele mai frumoase emoții și cea mai pură iubire. Victor, ești îngerul meu păzitor. ‘Da, vreau să fiu soția ta😍 pentru totdeauna!’. Te iubesc infinit!”, spunea Andreea Bălan în momentul cererii în căsătorie.

Urmărește-ne pe Google News