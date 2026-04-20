Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să facă cununia civilă într-un cadru extrem de restrâns și în mare secret. Cei doi au fost surprinși la Primăria Voluntari din Ilfov, acolo unde și-au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă.

Andreea Bălan, cununie civilă în secret

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit astăzi, 20 aprilie, la starea civilă. Cei doi au fost însoțiți de puține persoane.

Domnișoarele de onoare au însoțit-o pe cântăreață la starea civilă, îmbrăcate în rochii roz.

Cei doi nu au făcut declarații cu privire la acest moment și au preferat să păstreze discreția, mai ales pentru că urmează ceremonia religioasă și petrecerea imensă de după, unde vor participa sute de oameni.

Citește și: Andreea Bălan, detalii din culisele Te cunosc de undeva: „Producătoarea mă punea să fac niște lucruri…”

Cel mai probabil, cei doi au vrut să țină cununia civilă restrânsă și departe de ochii publicului.

Imaginile surprinse de Click! o arată pe cântăreață purtând o rochie albă elegantă. Victor Cornea a purtat un costum bleumarin, iar buchetul vedetei a fost roz pal.

Cum va arăta nunta

Mai sunt doar câteva săptămâni până la ceremonia religioasă și petrecerea de nuntă a Andreei Bălan și a lui Victor Cornea.

Cei doi se pregătesc pentru valsul mirilor și deja au pregătit toate detaliile pentru petrecerea de după ceremonie.

Ea a precizat că își va păstra numele doar pentru scenă, însă în acte îi va purta numele soțului său, Cornea.

Citește și: De ce au divorțat Andreea Bălan și George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei: „Avea vicii”

„Păstrez și numele de Bălan ca nume de scenă, dar în buletin și în acte voi purta numele Cornea. Este foarte frumos, îl respect mult și mă mândresc cu numele lui. În plus, numele lui este cunoscut internațional… Exact. Doamna Cornea. Îmi doresc asta”, a mai adăugat artista.

Cât despre luna de miere, vedeta a precizat că nu vor avea timp, pentru că sportivul este ocupat cu competițiile.

„Nunta mea cu Victor, știți deja, că este pe data de 10 mai. O să îmbrac trei rochii de mireasă la nunta mea. Mai avem multe de pus la punct. Mai avem niște detalii, dar o să ne ocupăm abia după concertul meu de la Sala Palatului.

Citește și: Andreea Bălan a spus dacă își va schimba numele după nunta cu Victor Cornea. Când va avea loc evenimentul: „După Sala Palatului”

Nu avem timp de lună de miere, dacă mă întrebați asta, pentru că el este ocupat cu competițiile mari care se desfășoară. Este în plin sezon. Vor urma cele mai mari turnee. Probabil la finalul anului, în decembrie, când Victor este liber vom pleca undeva. Atunci va fi luna noastră de miere. Însă noi am fost în multe vacanțe până acum. De pildă, după Sala Palatului o să plecăm într-o vacanță de schi”, a declarat Andreea Bălan.

