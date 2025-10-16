Andreea Bălan a spus dacă își va schimba numele după nunta cu Victor Cornea. Când va avea loc evenimentul: „După Sala Palatului”

Andreea Bălan a spus ce nume va avea după nunta cu Victor Cornea, care va avea loc anul viitor.

Își va schimba Andreea Bălan numele după nunta cu Victor Cornea?

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Andreea Bălan (41 de ani) a spus dacă își va schimba sau nu numele după nunta cu Victor Cornea (32 de ani), care va avea loc anul viitor.

„Rămân Andreea Bălan, dar voi lua și numele lui”, a spus cântăreața, în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV.

Andreea și Victor se vor căsători în primăvara anului viitor. Artista a spus, tot în emisiunea „La Măruță”, că evenimentul va avea loc după concertul ei de la Sala Palatul, din martie 2026. Fosta jurată de la „Te cunosc de undeva!” a spus că va anunța data exactă a nunții în emisiunea lui Cătălin Măruță, alături de Victor.

„Vom anunțat data nunții în curând, în exclusivitate. După Sala Palatului (va avea loc nunta – n.red.). Le luăm pe rând. Sala Palatului este pe 1 Martie. După aceea urmează nunta”, a spus Andreea.

Aurelian Temișan o va conduce pe Andreea Bălan la altar

Informația a fost confirmată și de Aurelian Temișan, pe care solista l-a rugat să o conducă la altar. Aurelian și soția lui, Monica Davidescu, i-au fost nași Andreei și primului ei soț, actorul George Burcea (37 de ani). De data aceasta, nașii vor fi aleși de Victor, a dezvăluit juratul de la „Te cunosc de undeva!”.

„M-a cerut, dar să o duc la altar. Nașii îi va alege el am înțeles, iar eu o voi duce la altar. Așa mi-a spus: să nu-mi fac program. Mi-am și pus în agendă pentru anul viitor. Va fi o bucurie să văd doi oameni atât de fericiți că își unesc destinul. Va fi până în vara anului următor, cred că undeva în mai”, a spus Aurelian Temișan, pentru Cancan.

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au logodit în decembrie 2024, după aproximativ un an și jumătate de relație. Artista și jucătorul de tenis s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale și formează un cuplu de mai bine de doi ani. Între ei este o diferență de vârstă de nouă ani care, spun ei, nu se simte deloc.

Andreea și Victor s-au cunoscut online, după ce sportivul i-a scris: „Felicitări, Andreea, ești genială!”. Mesajul a venit ca răspuns la un interviu viral de-al artistei, în care a vorbit despre spiritualitate. Deși, de regulă, ignoră mesajele primite de la bărbați pe rețelele sociale, Andreea a fost intrigată de Victor.

„Aici, pentru că Victor mi-a scris la un filmuleț despre spiritualitate, pentru că m-a complimentat la un filmuleț care nu avea nicio legătură cu aspectul, cu brandul meu, concertele, cu o ținută sexy, mi-a atras atenția. Am vorbit despre spiritualitate, tenis, disciplină și așa am ajuns să ne cunoaștem mai bine”, a povestit Andreea Bălan, pe YouTube.

Atât Andreea, cât și Victor au copii din alte relații. Cântăreața are două fiice din primul mariaj, pe Ella Maya, de 9 ani, și Clara Maria, de 6 ani, în timp ce sportivul are un fiu, Luca, în vârstă de 11 ani.

Foto: Instagram

