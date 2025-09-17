De ce nu-și mai vorbesc Andreea Bălan și Andreea Antonescu: „E foarte simplu”

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au oferit detalii rare despre motivele pentru care nu-și mai vorbesc în prezent.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au dezvăluit de ce nu-și mai vorbesc

Andreea Bălan (41 de ani) și Andreea Antonescu (43 de ani) au vorbit recent despre prietenia lor zbuciumată. Andreea Bălan a făcut dezvăluirile în podcastul Mihaelei Tatu, iar Andreea Antonescu le-a făcut în podcastul lui Jorge.

Andreea Antonescu a mărturisit că ea și Andreea Bălan au fost una alături de cealaltă în cele mai grele momente din viețile lor. Când norii se risipeau însă, luau o pauză de la prietenia lor.

„Am fost alături una de cealaltă în etapele grele ale vieților noastre. Când era totul bine nu eram prietenele care să iasă la sucuri”, a explicat Andreea Antonescu, în podcastul lui Jorge.

Tensiunile dintre cele două artiste au apărut încă de când s-au cunoscut, la sfârșitul anilor ’90, când tații lor le-au propus să formeze trupa André împreună.

„Era o concurență. Publicul era destul de bine împărțit. Erau oamenii care real mă iubeau pe mine și oamenii care real o iubeau pe ea. Eram copii și ne certam din nimicuri. «De ce ți-ai pus rujul ca al meu? Eu voiam să-mi fac ținuta bleu, de ce ți-ai făcut-o tu?» Cred că așa e între fete la vârsta respectivă”, a mai povestit Andreea Antonescu, pentru sursa citată.

Citește și: Andreea Antonescu se mută definitiv din România. Artista își ia fetițele și pleacă în America: „Renunț la orice”

Citește și: Cum se descurcă Andreea Antonescu ca mamă singură, cu două fiice: „Nu am bonă. E complicat”

„E foarte simplu”

Cu toate că nu-și mai vorbesc, Andreea Antonescu are doar cuvinte de laudă la adresa fostei colege de trupă.

„Suntem în etapa în care e pauză, liniște, între noi două. Toate cuvintele mele de laudă la adresa Andreei, n-am cum să nu o respect pentru tot ce a clădit, pentru toată ambiția, determinarea, munca ei, dar mai mult n-aș putea să spun”, a mai spus.

Întrebată de Jorge dacă nu crede că ar fi fost mai puternice împreună, în acest moment al vieții lor, Antonescu a spus că a renunțat să se mai întrebe „cum ar fi fost dacă?”.

„E foarte simplu. Dumnezeu îți dă oameni în viață pentru anumite perioade de timp, iar când consideră că misiunea lor în viața ta s-a terminat îi scoate. M-am gândit că, din moment ce sunt acum în acest punct al vieții mele, aici trebuie să fiu. Nu mă mai gândesc «oare dacă?». Trăiesc cu bucurie și cu recunoștință prezentul”, a mai spus cântăreața.

Citește și: Andreea Bălan, dezvăluiri rare despre stopul cardio-respirator din 2019 și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”

Citește și: Andreea Bălan a spus cât de implicat este George Burcea în viața fetițelor lor, dar și ce a deranjat-o la fosta lui iubită, Viviana Sposub: „Ea era doar o victimă”

„Iertăm, dar asta nu înseamnă că poți să și păstrezi o relație cu cineva”

La rândul ei, Andreea Bălan a vorbit despre relația cu cealaltă jumătate a trupei Andre, în podcastul Mihaelei Tatu.

„Iertăm, dar asta nu înseamnă că poți să și păstrezi o relație cu cineva. Ține și de evoluția celuilalt, ca să rămâi prieten cu cineva, referitor la fosta mea colegă. Ca să poți să rămâi prieten cu cineva, trebuie ca ambii să fie pe aceeași vibrație, aceeași energie, pe același drum de vindecare. Dacă unul a crescut câteva trepte, s-a vindecat, și celălalt a rămas acolo, e aceeași dinamică proastă. Nu poți să rămâi prieten sau în relații bune, trebuie să pleci. Dar asta nu înseamnă că nu-i urez de bine și că nu l-ai iertat”, a spus Andreea Bălan.

Foto: Instagram; Antena 1; Libertatea.ro

Urmărește-ne pe Google News