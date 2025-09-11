Andreea Antonescu se mută definitiv din România. Artista își ia fetițele și pleacă în America: „Renunț la orice”

Andreea Antonescu s-a hotărât să plece din România și să se mute definitiv în America, alături de fiicele sale. Vedeta a mai locuit în Statele Unite ale Americii în trecut, alături de fostul ei soț Traian Spak. După divorț s-a întors în țară, dar acum vrea să renunțe la viața de aici pentru una mai bună, peste ocean.

Andreea Antonescu se mută în America

Andreea Antonescu a locuit mult timp în America, unde a fost căsătorită cu Traian Spak, fostul ei soț și tatăl primului său copil, Sienna. După divorț, vedeta s-a întors în România alături de fetița ei, unde s-a bucurat de revenirea pe scenă și de viața mondenă.

În România, vedeta a născut cel de-al doilea copil, însă acum a decis să se mute pentru un timp în Statele Unite ale Americii.

„Același pas îl voi face și acum. Sienna a plecat deja în Statele Unite, pentru că începe școala acolo. Voi pleca și eu cu Venice în câteva săptămâni. Pentru o perioadă. Ne vom întoarce, cel mai probabil, în perioada sărbătorilor de Crăciun. (…) Consider că fetițele mele merită lucrul acesta. Consider că pentru ele trebuie să fac orice și sunt capabilă să plătesc orice preț pentru binele lor, și pentru o mamă e foarte important să știe că fetițele ei sunt pe un drum corect, frumos și bun. Și asta fac pentru ele. Da, sunt capabilă să renunț la absolut orice pentru viitorul lor. Pentru o perioadă vom merge acolo din nou. Ele sunt foarte încântate”, a povestit Andreea Antonescu în „The News Man Podcast”.

Ce spune Victor Vrînceanu

Andreea Antonescu este pregătită să lase în urmă confortul vieții în România pentru a le oferi celor două fetițe tot ce e mai bun.

Vedeta a născut o fetiță în 2022 pe care a numit- Venice. Ea și Victor Vrînceanu au decis să pună punct relației, iar acum cântăreața își crește singură cele două fiice.

Victor Vrînceanu a vorbit despre faptul că Andreea Antonescu vrea ca fiica ei cea mică să obțină cetățenia americană.

„Hai să lăsăm copilul să crească și să își aleagă lucrurile astea. De ce îi punem noi o ștampilă americană acum, pe frunte, când copilul poate să își ia cetățenia oricând, mama lui fiind cetățean, poate să o ia și la 18 ani și la 20 de ani. Am zis să o lăsăm pe Victoria să crească și să vadă ea ce vrea să facă cu viața ei”, spunea fostul iubit al Andreei Antonescu în 2024.

