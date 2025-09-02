Andreea Bălan a spus cât de implicat este George Burcea în viața fetițelor lor, dar și ce a deranjat-o la fosta lui iubită, Viviana Sposub: „Ea era doar o victimă”

Andreea Bălan a spus cât de implicat este George Burcea în viața fetițelor lor, dar și ce a deranjat-o la fosta lui iubită, Viviana Sposub.

Ce a deranjat-o pe Andreea Bălan la Viviana Sposub

Invitată în podcastul Mihaelei Tatu, Andreea Bălan (41 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre ce a deranjat-o la Viviana Sposub (28 de ani), fosta iubită a lui George Burcea (37 de ani), dar și cât de implicat este actorul în viața fetițelor lor, Ella Maya și Clara Maria.

„Ele au fost și sunt victime colaterale (partenerele foștilor ei iubiți- n.red.). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu fosta tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele, mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a spus Andreea Bălan, în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu”.

Andreea Bălan susține că George Burcea nu este un tată implicat

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Bălan a spus că George Burcea nu a fost un tată foarte implicat de-a lungul timpului. Deși a fost furioasă după divorț, în cele din urmă cântăreața a realizat că fiicele ei sunt jumătate din tatăl lor și că, pentru binele lor, cel mai sănătos este să-l accepte pe actor așa cum e el.

„Clar că nu-mi convin multe”

„Durerea este foarte mare în momentul în care tu ca femeie te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați. Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate. Dacă o resping înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e.

Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe. Și de-a lungul timpului nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun, mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a mai povestit artista.

De la începutul anului 2023, Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea (31 de ani), jucător profesionist de tenis cu care s-a logodit în decembrie 2024. Și Victor este tată, are un fiu, Luca, în vârstă de 11 ani.

