Andreea Bălan a stârnit controverse în mediul online după ce a purtat o fustă mini în vizită la Mănăstirea Prislop.

Andreea Bălan a generat dezbateri online după ce a purtat o fustă mini la mănăstire

Andreea Bălan (41 de ani) a generat dezbateri aprinse după ce a mers la Mănăstirea Prislop într-o fustă mini. Cântăreața a vizitat pentru prima oară locașul sfânt, în drum spre un concert.

Andreea Bălan a declanșat păreri pro și contra vis-a-vis de ținuta pe care a purtat-o în vizită la Mormântul Părintelui Arsenie Boca, din curtea Mănăstirii Prislop. Unii au judecat-o, în timp ce alții au apărat-o.

„Înainte să mă uit la comentarii, am știut că majoritatea sunt despre fustița scurtă… Credința o porți în suflet, nu e despre cum te îmbraci, despre cum arăți și câte tatuaje ai!”, a comentat cineva.

„Zău? Atunci du-te în chiloți la biserică sau la mănăstire ..Dacă tot mergi o dată la ceva timp într-un loc atât de sfânt, eu zic că trebuie să mergi îmbrăcată corespunzător, nu cu cracii la vedere …Andreea Bălan se îmbracă numai așa de când o știu eu și totuși acum putea să facă o «excepție»“, a replicat o altă persoană.

Reacții pro și contra

Peste 130 de oameni și-au spus punctul de vedere în secțiunea de comentarii a postării.

„Cum de i s-a permis să meargă așa la mănăstire? Extraordinar unde s-a ajuns…”, a scris cineva.

„S-a schimbat moda la mănăstire?”, a întrebat altcineva.

„La mănăstire și la biserică nu se merge așa, boită, vopsită, la mini și cu decolteu”, a fost un alt comentariu.

„Nu arde carnea nimănui dacă porți o fustă peste genunchi și o năframă pe cap jumătate de oră”

„Nu e vorba despre «te îmbraci cum vrei/credința e în suflet nu în fustă etc.». Dacă de mii de ani s-a păstrat această rânduială în biserică, de ce nu ne supunem regulii locului?! Nu arde carnea nimănui dacă porți o fustă peste genunchi și o năframă pe cap jumătate de oră cât stai și te rogi! Biserica nu e despre «EU», ci despre a te face mic în fața lui Dumnezeu și a cere cu smerenie și decență! Nu facem omul «depravat» că a purtat o fustă scurtă, toți greșim, dar într-un loc sfânt trebuie să ne ferim de orice ocazie de a da ispite călugărilor de acolo și oamenilor din jur, atât”, a transmis altcineva.

„Felicitări pentru că ai mers într-un loc sfânt, dar ca să nu smintești mințile bărbaților, cu o fustă un pic mai lungă, te rog”, a fost un alt îndemn.

„Credința este ceea ce ai în suflet”

Au existat și multe persoane care i-au luat apărarea artistei.

„Credința este ceea ce ai în suflet. Ce este acolo nu-ți poate lua nimeni și nici nu trebuie să dai explicații sau să te conformezi doar că așa vrea publicul. Bravo Andreea, pentru tine și sufletul tău ai ajuns într-un loc mirific, cu o însemnătate aparte. Ești divină!”, este doar unul dintre multele mesaje de susținere, apreciat de solistă.

