Andreea Bălan a vorbit deschis despre fostele relațiile toxice: „Mi-a fost frică de «ce zice lumea»”. Cu cine a format artista un cuplu în trecut

Andreea Bălan le îndeamnă pe femeile care se află în relații toxice să le încheie fără teama de prejudecățile celor din jur. Cântăreața s-a folosit de propria experiență în acest sens, vorbind deschis despre fostele ei relații. Mesajul artistei vine în contextul unui caz de violență domestică din Brașov.

Andreea Bălan îndeamnă femeile să plece din relațiile toxice

După mai multe relații eșuate, Andreea Bălan (40 de ani) și-a găsit în sfârșit liniștea în brațele jucătorului de tenis Victor Cornea (31 de ani). Cei doi s-au logodit în decembrie 2024 și își doresc să-și oficializeze relația cât mai curând. Până să ajungă în acest moment fericit al vieții, cântăreața a trecut printr-o serie de experiențe mai puțin plăcute în dragoste.

După un caz de violență domestică din Brașov, Andreea Bălan a transmis un mesaj de încurajare tuturor femeilor care au fost, sunt sau vor avea neșansa de a se regăsi în viitor într-o relație toxică. Artista le-a îndemnat pe aceste femei să se pună pe primul loc și să nu se mai gândească la „ce o să zică lumea”.

„Dragilor, eu vin dintr-o generație în care toți părinții spuneau copiilor lor: «Ai grijă ce faci, să nu mă faci de rușine! Ai grijă cum te porți, cum te îmbraci, cum vorbești, cum reacționezi! Nu plânge, taci din gură! Abține-te, că mă faci de râs!». Ei bine… lucrurile astea ne-au rămas foarte bine implementate în subconștient, iar mai târziu în viață, am suportat foarte multe lucruri urâte de la persoanele toxice din viața noastră. Am stat mai mult în situații neplăcute, tocmai pentru că aveam în subconștient implementată ideea: «Dacă ne despărțim, dacă plecăm… sigur o să râdă lumea de noi»”, așa și-a început Andreea Bălan mesajul.

„Am stat în multe situații neplăcute, am divorțat cu greu”

În continuarea videoclipului, solista a mărturisit că și ea, la rândul ei, a acceptat comportamente nepotrivite din partea foștilor parteneri.

„Până și eu am stat în multe situații neplăcute, am divorțat cu greu, am plecat cu greu din anumite relații de colaborare și de prietenie, dar mai ales de iubire, tocmai pentru că mi-a fost frică de «ce zice lumea», în cazul meu fiind mai dureros, pentru că sunt persoană publică. Cred că ar trebui să schimbăm cu desăvârșire ideea aceasta de «ce spune lumea». Și, mai ales copiilor noștri, să le spunem clar și răspicat: «Nu îți pasă de ce spune lumea! Tu faci doar ce simți tu, cum simți tu, doar ce-ți spune inimioara, fără să-ți pese de ce spune lumea!»”, a mai spus artista.

Andreea Bălan este de părere că generațiile tinere trebuie crescute cu empatie și iubire. Totodată, solista crede că este esențial ca părinții și copiii să aibă o relație bazată pe încredere.

„Spun toate aceste lucruri, pentru că, din nou, am fost cutremurată de cazul din Brașov, unde o mămică a fost pălmuită de soțul ei, în miezul nopții, de față cu copilul ei. Trebuie să luăm atitudine, să vorbim, să nu stăm în relații abuzive, să nu acceptăm relații toxice și să nu ne pese de ce spune lumea, foarte important! Știu că este foarte greu, mie mi-a luat 35 de ani să scap de chestia asta”, a continuat.

„Lumea nu trăiește cu tine în casă, lumea nu simte ce simți tu, lumea nu-ți dă de mâncare și lumea, atenție, nu are empatie”

În încheiere, Andreea Bălan a insistat că violența domestică este inacceptabilă și că femeile trebuie să-și găsească forța interioară și curajul să plece, indiferent ce vor spune cei din jur, inclusiv familia. Siguranța și bunăstarea lor este mai importantă decât opiniile celor din exterior.

„Lumea nu trăiește cu tine în casă, lumea nu simte ce simți tu, lumea nu-ți dă de mâncare și lumea, atenție, nu are empatie. Fiecare vede situația ta prin propriile trăiri, prin perspectiva proprie, așa că nu are de ce să te intereseze ce crede X și Y, vecinul, vecina, lumea, presa în cazul meu, o parte din publicul care oricum nu are empatie față de mine.

În concluzie, trebuie să le dăm curaj acestor femei să plece din relațiile abuzive, nu contează ce spune lumea, doar tu contezi! Ce simți tu și trăirile tale! E important să-ți fie ție bine!”, a încheiat Andreea Bălan.

Cu cine a format Andreea Bălan un cuplu în trecut

Andreea Bălan formează de la începutul anului 2023 un cuplu cu Victor Cornea, jucător profesionist de tenis. Anterior, artista a fost într-o relație cu Tiberiu Argint, fratele prezentatoarei TV Sonia Argint. Andreea și Tiberiu au format un cuplu timp de mai bine de un an.

Înaintea relației cu Tiberiu, cântăreața a fost căsătorită cu actorul George Burcea. Cei doi s-au separat în martie 2020, după patru ani și jumătate de relație și doar câteva luni de căsnicie. Fostul cuplu are împreună două fiice, Ella Maya și Clara Maria.

Până să-l cunoască pe George Burcea, timp de un an, solista a format un cuplu cu Michael, un pușcaș marin american. Înaintea relației cu Michael, timp de nouă ani, cântăreața a format un cuplu cu artistul și compozitorul Keo. Andreea și Keo s-au despărțit în anul 2014, după ce solistul a înșelat-o cu artista Alexandra Pavel (Misty), alături de care are și o fiică, Arya Violette.

Înaintea relației cu Keo, Andreea a format un cuplu cu Teo Păcurar, de profesie compozitor, potrivit Spynews. Fosta pereche s-a și logodit, în 2005 tatuându-și câte un inel de logodnă pe degetele inelare. Un an mai târziu, însă, Andreea și Teo s-au despărțit. Potrivit Spynews, motivul ar fi fost dorința compozitorului ca el și Andreea să se mute în Bistrița.

Foto: Instagram/@andreeabalanofficial

