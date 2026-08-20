Răzvan Kovacs, prima reacție după ce Ema Oprișan a declarat că au existat violențe între ei: „Vreau să mă alegi când ai toate motivele să pleci”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Răzvan Kovacs a reacționat după ce Ema Oprișan a oferit noi detalii despre fosta lor relație în podcastul lui Bursucu’.

Răzvan Kovacs, prima reacție după ce Ema Oprișan a declarat că au existat violențe între ei

Ema Oprișan a povestit că atât ea, cât și Răzvan Kovacs au fost violenți unul cu celălalt în timpul relației lor, după ce a fost întrebată direct de Bursucu’ dacă vreo ceatră s-a terminat cu poliția la ușă.

„De mai multe ori, da. Da (au fost violenți fizic în timpul certurilor – n.red.). Sună urât să spun, l-am lovit, m-a lovit. A fost din ambele părți. Nu bătaie cum am văzut în copilăria mea. N-a exista așa ceva, dar au fost niște chestii. Ideea este că eu, după ce strâng, strâng, strâng, o iau raznă. Dacă tac, la mine e tăcere de mormânt. Mi se pune așa un voal pe față. Și când te rog a mia oară să mă lași, atunci iese. Și aveam o cotieră la mașina lui, eram abia operată, și i-am dat în mână și i-a sărit o așchie în cap, unde a făcut-o o rană, a pus și el o poză. Am avut o ieșire”, a povestit Ema, în podcastul lui Bursucu’.

După apariția podcastului, Răzvan Kovacs a scris un mesaj cu subînțeles la Instagram Story. „Nu vreau să mă iubești când e ușor. Vreau să mă alegi când ai toate motivele să pleci”, a transmis el.

Citește și: De ce s-au despărțit Giulia și Vlad Huidu în 2009. Adevărul pe care l-au ținut departe de public timp de 15 ani: „Voiam să mă distrez”

Ema Oprișan spune că nu crede că Răzvan Kovacs a iubit-o

Tot în podcastul lui Bursucu, Ema a declarat că nu crede că Răzvan a iubit-o. „Nu! Nu a fost o relație toxică, pentru că eu, tot ceea ce am postat, a fost real. Când am simțit că am nervi pe el, am postat că am nervi, când am simțit că îl iubesc până în măduva oaselor, asta am făcut. Pentru mine a fost o relație cu suișuri și coborâșuri, care își avea o finalizare în rezolvarea problemelor. (n.r. Adică nu a fost o relație). Nu a fost”, a declarat Ema.

În același podcast, Răzvan a mers cu Ella Vișan, femeia cu care a înșelat-o pe Ema.

Relația dintre Răzvan Kovacs și Ema Oprișan a devenit un subiect fierbinte după ce au participat împreună la Insula Iubirii, sezonul 7, unde el a călcat strâmb, dar ea l-a iertat. După reality show s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe, Luna, care are un frate mai mare, Noah, dintr-o fostă relație a Ellei. La începutul acestui an Răzvan și-a părăsit familia pentru Ella Vișan, o fostă concurentă la Insula Iubirii, sezonul 9, de care s-a despărțit între timp.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News