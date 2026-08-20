O nouă demisie la Pro TV. „Plec mai bine pregătit profesional, cu recunoștință pentru experiența acumulată”

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Sorin Kosz, redactor-șef pe zona de digital la Pro TV, își încheie colaborarea cu postul de la 1 septembrie. Cu o carieră vastă în presă, Kosz promite proiecte surpriză în viitor.

Sorin Kosz și-a dat demisia de la Pro TV

Sorin Kosz, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, își încheie colaborarea cu Pro TV începând cu 1 septembrie. Anunțul a fost făcut chiar de el, printr-o postare pe Facebook, în care și-a exprimat recunoștința pentru perioada petrecută în cadrul renumitului trust media.

„Plec mai bine pregătit profesional, cu recunoștință pentru experiența acumulată și cu convingerea că organizația are toate resursele pentru a continua să își consolideze poziția de lider în mass-media din România”, a declarat jurnalistul, citat de Libertatea pentru femei. Cu acest mesaj, Kosz lasă loc unei noi etape în cariera sa, despre care a anunțat că va oferi detalii în curând.

Un pionier al presei digitale din România

Sorin Kosz nu este un nume necunoscut în peisajul media autohton. Și-a început cariera chiar în cadrul Pro TV, fiind implicat în dezvoltarea ziarelor din rețeaua Publimedia. De acolo, drumul său l-a purtat către coordonarea unor echipe redacționale importante: a fost publisher la Gandul.info încă de la lansare, iar în 2008 a preluat conducerea Realitatea TV Timișoara, unde a gestionat lansarea postului local. A urmat apoi o etapă la trustul Realitatea Media, iar din 2014 a condus departamentul online al Digi24.

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Revenirea sa la Pro TV, în iunie 2022, a marcat un nou început. În calitate de Editor in Chief Digital, Kosz a coordonat echipele de știri, sport și divertisment din cadrul departamentului digital, contribuind semnificativ la transformarea și creșterea ecosistemului editorial al companiei.

Mulțumiri și un nou început

În mesajul său de adio, Kosz nu a uitat să le mulțumească tuturor colegilor și colaboratorilor care i-au fost alături în acest parcurs. „Le mulțumesc colegilor, echipelor editoriale de la stirileprotv.ro, protv.ro și sport.ro, managerilor (în special Gabriela Popescu) și tuturor partenerilor pentru încrederea, profesionalismul și colaborarea care au făcut posibilă dezvoltarea unor proiecte cu impact și consolidarea unei strategii digitale orientate către performanță și inovație”, a scris acesta.

Deși nu a oferit detalii despre planurile sale viitoare, Kosz a lăsat să se înțeleagă că este pregătit să exploreze noi oportunități: „În ceea ce mă privește, sunt nerăbdător să încep următoarea etapă profesională și proiectele pe care le voi construi în continuare. To be continued soon…”.

Foto: Facebook

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