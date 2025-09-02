Andreea Bălan, dezvăluiri rare despre stopul cardio-respirator din 2019 și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”

Andreea Bălan a oferit detalii rare despre stopul cardio-respirator pe care l-a suferit în 2019, în timpul celei de-a doua nașteri, despre divorțul de George Burcea, dar și despre fosta relație cu Tiberiu Argint, în podcastul Mihaelei Tatu.

Andreea Bălan, dezvăluiri rare despre stopul cardio-respirator de acum șase ani și divorțul de George Burcea

Andreea Bălan (41 de ani) susține că s-a redescoperit abia după vârsta de 36 de ani, după stopul cardio-respirator suferit în timpul nașterii prin cezariană a celei de-a doua fetițe, Clara Maria, și după divorțul de tatăl fiicelor ei, George Burcea (37 de ani).

Invitată în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu”, Andreea Bălan a spus cât de dureroasă a fost perioadă de după divorț, despre cât de nefericită a fost alături de Tiberiu Argint și despre cum a reușit să se vindece.

„Când s-a produs acest stop cardiac eu nu am realizat, am mers înainte ca buldozerul. Am refăcut trupa Andre, am făcut și nuntă, nu am realizat gravitatea. Am făcut reclame de pe patul de spital. Era super ciudat.

După ce căsnicia de 4 luni s-a încheiat, atunci am realizat că am disociat și că n-am fost atentă la trăirile mele. Pe mine de fapt mă doare că s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu mai pot să fac copii. Nu mă mai simt femeie, nu mă mai simt întreagă. Aveam nevoie de empatie, de compasiune din partea prietenilor, a fostului soț, dar am fost puternică în continuare (și nu a arătat că avea nevoie de sprijin – n.red.)”, s-a destăinuit Andreea Bălan.

„După separarea de tatăl fetițelor mele am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți”

În cadrul aceluiași podcast, Andreea Bălan a vorbit despre relația cu Tiberiu Argint, fratele prezentatoarei TV Sonia Argint, lucru pe care nu l-a mai făcut până acum. Andreea și Tiberiu au format un cuplu timp de mai bine de un an.

„După separarea de tatăl fetițelor mele am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți. Avea un narcisism lipsit de empatie, de o duritate și de o critică… și n-am înțeles de ce am mers din rău în mai rău, în loc să fie mai bine. Atunci m-am oprit și am decis că trebuie să fiu singură. Până în punctul acela eu nu fusesem singură niciodată, ci din relație în relație.

După ce am rămas singură cu un bebeluș de 11 luni și un copil de 3 ani atunci a început greul și mi-am dat seama că trebuie să mă întorc la mine și să plâng mult, tot ce n-am plâns ani de zile. Doar că din greșeală am mai intrat într-o relație, acolo am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiștii lipsiți de empatie. A fost ultima mea lecție și am tras linie. Am stat doi ani singură, m-am concentrat pe copii și carieră”, a povestit cântăreața.

De la începutul anului 2023, Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea (31 de ani), jucător profesionist de tenis cu care s-a logodit în decembrie 2024.

