Lidia Buble s-a hotărât. Ce schimbare vrea să facă în viața ei: „Voi sunteți martori la contractul pe care l-am semnat” 

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Lidia Buble e într-o continuă schimbare. După ce recent și-a făcut o schimbare de look cu care și-a șocat urmăritorii, vedeta în vârstă de 33 de ani și-a făcut o promisiune pe care își dorește să o respecte în următoarea perioadă.

Lidia Buble se reapucă de sport, după ce a slăbit considerabil

Cântăreața a avut trei luni de pauză, iar acum s-a hotărât să se reapuce de sport. Pentru a se motiva, ea și-a anunțat urmăritorii că se va ține de treabă.

În urmă cu câțiva ani, vedeta a reușit să ajungă la greutatea dorită, iar acum s-a hotărât să își mențină silueta și să facă mai multă mișcare, așa că s-a apucat de alergat.

Ea le-a mărturisit urmăritorilor că a semnat „un contract” cu ea însăși, rugându-i să o atenționeze dacă dispare prea mult timp.

„Las pozele astea aici și vă vreau pe voi martori la pactul pe care l-am făcut azi cu mine însămi. După o pauză de vreo trei luni, m-am reapucat de sport. Doar că, de data asta, am ales stadionul. Sălile închise nu prea mă mai atrag și, sincer, parcă aveam nevoie de aer, de spațiu și de senzația aia de libertate. Nostalgia m-a lovit instant. Am terminat liceul sportiv și ani de zile stadionul a fost aproape a doua mea casă.

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Azi, când am început să alerg, pentru câteva minute parcă m-am întors în timp. Așa că promit aici, public: dacă nu în fiecare zi, măcar o dată la două zile, mă găsiți pe stadion. Voi sunteți martorii oficiali ai contractului pe care l-am semnat cu mine însămi. Lenea mea nu și-a dat acordul, dar nici n-am întrebat-o.

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Și dacă vedeți că dispar prea mult de pe pistă, vă rog frumos să mă trageți de mânecă prin comentarii. Poate așa mă țin și eu mai bine de ce mi-am promis”, a scris Lidia Buble pe contul de socializare.

Ce dietă a ținut cântăreața

Lidia Buble a dezvăluit cum reușește să își păstreze silueta și recunoaște că sportul a fost mereu parte din viața ei.

Totuși, artista este atentă și la alimentație și spune că mănâncă în principal pește, fructe de mare, carne slabă și salată ori orez.

„Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea.

M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un «as în mânecă», pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale.

Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat: mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei.

Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește. Acasă am un dulap doar al meu, cu mici plăceri culinare «vinovate», însă nu fac excese. Neimpunându-mi restricții, nu simt nevoia să mănânc prea mult”, a declarat Lidia Buble pentru revista VIVA!

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