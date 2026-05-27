Chef Richard recunoaște cine îl enervează cel mai tare de la Chefi la Cuțite. Ce nu ar mânca niciodată de la colegii lui: „La Orlando nu aș mânca”

Chef Richard Abou Zaki a vorbit despre colegii ei de la Chefi la Cuțite, fiind invitat în podcastul moderat de Cătălin Măruță. Bucătarul a mărturisit care dintre colegii lui îl enervează cel mai tare pe platoul de filmare, dar și ce nu ar mânca niciodată de la restaurantele lor.

Richard Abou Zaki, dezvăluiri sincere despre ce nu ar mânca din mâna colegilor săi

Richard Abou Zaki a vorbit despre colegii lui bucătari de la Chefi la Cuțite. El a fost invitat în podcastul Acasă la Măruță, unde a vorbit despre ce nu ar mânca niciodată din mâna colegilor lui, dar și despre cum se desfășoară filmările.

El a explicat că din preparate făcute de Ștefan Popescu nu ar mânca niciodată ravioli.

„Niciodată? Știi care e chestia? A făcut ceva ce eu nu mănânc. Niște ravioli”, a spus bucătarul.

El a continuat să răspundă și a mărturisit că de la chef Orlando nu ar mânca niciodată rulade, pentru că nu îi plac.

„La Orlando nu aș mânca, mie nu-mi plac chestiile alea… ruladă”, a spus Abou Zaki.

Cât despre chef Alexandru Sautner, Richard a spus că nu ar mânca preparate asiatice din mâna lui, pentru că nu prea se pricepe.

„La el nu aș mânca asiatic. El nu știe să gătească asiatic și nu îmi place. E varză. Nu-i place asiatic”, a mai spus chef Richard.

Cine îl enervează cel mai mult pe Chef Abou Zaki

Dincolo de discuția despre mâncare, Richard Abou Zaki a vorbit și despre persoana care îl enervează cel mai mult pe chef pe platoul emisiunii Chefi la Cuțite.

Fără să stea pe gânduri, bucătarul l-a nominalizat pe Alexandru Sautner, despre care a spus că este extrem de competitiv.

De altfel, cei doi au avut de mai multe ori discuții în contradictoriu pe tot parcursul emisiunii.

„Alex. Are un caracter super puternic și chiar dacă are aproape 60 de ani, nu vrea să piardă niciodată”, a fost sincer bucătarul.

Cei doi s-au contrat și au țipat unul la celălalt pe tot parcursul competiției. Mai mult, au folosit amulete unul împotriva celuilalt și au avut parte de momente tensionate.

Cu toate acestea, cei doi au o relație apropiată, iar competitivitatea este doar o trăsătură pe care ambii o dețin.

