Câștigător Chefi la Cuțite 2026. Cine a plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro în finala din 26 mai

Semifinala sezonului 18, de luni seară, 25 mai, s-a lăsat cu emoții extrem de mari și momente de tensiune maximă în platoul Chefi la Cuțite. Astăzi, în Marea Finală din 26 mai, telespectatorii află cine este câștigător Chefi la Cuțite 2026 și pleacă acasă cu marele premiu de 30.000 de euro. Iată ce s-a întâmplat în semifinală și cine a reușit să plece acasă cu marele trofeu.

Semifinală tensionată la Chefi la Cuțite 2026

În semifinala Chefi la Cuțite din 25 mai 2026, zece concurenți s-au luptat, patru din echipa lui Ștefan Popescu, doi din echipa lui Orlando Zaharia, doi din echipa lui chef Richard Abou Zaki și doi de la chef Alexandru Sautner.

Semifinaliștii au trecut printr-un carusel de emoții, mai ales că la prima probă au fost evaluați de celebrul Maura Uliassi, un chef italian care are nu mai puțin de 3 stele Michelin.

El a fost desemnat Bucătarul Anului în Italia și conduce de aproape 40 de ani restaurantul care îi poartă numele în localitatea Senigallia. Localul este prestigios și a fost inclus în clasamentul celor mai bune restaurante din lume, ocupând locul 12.

Cu astfel de nume în juriu, semifinaliștii au trecut prin emoții uriașe. Pentru a doua probă, juriul a fost format din concurenții din sezonul 16 al Chefi la Cuțite, care au acordat notele și au taxat fiecare greșeală din farfurie.

Câștigător Chefi la Cuțite 2026

Semifinala Chefi la Cuțite 2026 s-a lăsat cu tensiuni majore pentru telespectatori. La finalul serii din 25 mai, după ce s-au adunat punctele din cele trei probe, producătorii au pus numele celor trei finaliști în plicuri.

Numele lor vor fi dezvăluite astăzi, 26 mai 2026, la începutul emisiunii. La finalul ediției de marți, telespectatorii vor afla cine este câștigător Chefi la Cuțite 2026 și cine va pleca acasă cu trofeul, dar și cu marele premiu de 30.000 de euro.

Trei concurenți se luptă pentru marele premiu. Mai mult, marele câștigător Chefi la Cuțite 2026 va avea ocazia de a trăi câteva experiențe culinare deosebite.

Va merge mân Italia, la Retroscena, restaurantul lui Chef Richard Abou Zaki, unde va experimenta un casting menu împreună cu toată familia, o cină la Oliveto, restaurantul lui Chef Alexandru Sautner, o masă delicioasă la Zmoke, restaurantul lui Chef Orlando Zaharia, dar va câștiga și un curs de hătit la HoReCa School cu Chef Ștefan Popescu.

Toate acestea vin odată cu oportunitățile și ușile pe care trofeul Chefi la Cuțite 2026 le deschide, dar și odată cu marele premiu de 30.000 de euro care poate fi un start excelent spre dezvoltarea unei afaceri de tip restaurant sau bistro.

Lacrimi și emoții pentru cei zece semifinaliști Chefi la Cuțite

Ultimă etapă din semifinală a constat în realizarea unui preparat reprezentantiv, care a ajuns pe masa juriului format din cei patru bucătari ai emisiunii.

Semifinala a fost marcată de multe emoții, lacrimi și momente speciale, mai ales că participanții au primit mesaje video neașteptate de susținere din partea celor dragi.

„Când a început să vorbească fratele meu am început să plâng. E sufletul meu! Am crescut împreună de mici și țin mult la el. Eu intuiesc că mama poate s-a supărat pentru că nu i-am zis, iar de asta nu a vrut să vorbească. Mă bucur că a fost acolo”, a transmis Marina, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner.

Andreea, din echipa Bordo, a început să plângă atunci când a primit un mesaj de la sora ei. Ea a mărturisit că după moartea fratelui ei, ea și sora ei au devenit mult mai apropiate.

„Cu sora mea am o relație foarte bună, mai ales după ce a murit fratele meu! Nu-mi venea să cred că a apărut și ea (n.r. mama ei)”, a reacționat Andreea din echipa bordo.

Și Samy s-a emoționant la auzul mesajului din partea familiei.

„Mi-au luat o piatră de pe inimă să știu că au aflat și mă susțin! Mă așteaptă acasă, indiferent că eu am plecat de foarte mulți ani din sânul familiei și că n-am dat niciun semn ani la rând. Totuși, ei m-au iubit și mă iubesc necondiționat. Îmi e dor de ei, de casă…”, a explicat Samy.

