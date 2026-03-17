Cine este Marina Luca, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 17 „Chefi la cuțite”

Marina Luca, o tânără chef patiser în vârstă de 29 de ani, a captivat atenția telespectatorilor și a juraților în cadrul emisiunii „Chefi la cuțite”, sezonul 17, difuzată pe 16 martie 2026. Originară din Republica Moldova, Marina a plecat acasă cu mult râvnitul cuțit de aur oferit de Chef Alexandru Sautner, asigurându-și astfel un loc de prestigiu în echipa acestuia.

Cine este Marina Luca

Marina Luca s-a născut în Călărași, Republica Moldova, și a copilărit până la vârsta de 14 ani în satul Horodiște. Viața ei nu a fost deloc ușoară: părinții ei au divorțat când era mică, iar mama sa, profesoară de Limba și Literatura Română, a trebuit să se descurce singură cu doi copii.

„A fost divorțul și nu s-a descurcat cu doi copii cu un salariu de profesor și și-a luat viața în mâini și a avut grijă de noi. De la 14 ani am trăit singură. Fratele meu era mai mare decât mine, dar eu aveam grijă de el, îi găteam și lui îi plăcea dulce, și anume plăcinta de mere. Și de atunci mi-a venit ideea să încep cu deserturi și am început chiar să vând”, a povestit Marina Luca în cadrul emisiunii.

Drumul său profesional a început devreme, când la 14 ani a creat un brand numit „Where is the food”, unde publica rețete și participa la evenimente locale. Ambiția și pasiunea pentru patiserie au determinat-o să-și stabilească un obiectiv îndrăzneț: să studieze la cea mai prestigioasă școală de gastronomie din lume. Astfel, a devenit prima femeie și prima moldoveancă absolventă a Academiei Ducasse, o realizare remarcabilă ce i-a deschis calea către lumea exclusivistă a artei culinare.

A lucrat în restaurante cu stele Michelin

Cariera Marinei Luca a cunoscut o ascensiune fulminantă. În cei 10 ani de experiență, a lucrat în restaurante de top, premiate cu stele Michelin, și a avut ocazia să creeze deserturi pentru celebrități internaționale ca Natalie Portman, Lionel Messi și chiar pentru familia Rockefeller.

„Cei mai mari clienți, cele mai mari branduri. Am creat desert pentru Chiara Ferragni la Bucharest Fashion Week. De asemenea, am creat un desert, trandafirul, în colaborare cu Manokhi și Vogue Italia, într-un hotel de lux din Elveția”, a declarat ea.

În prezent, Marina Luca este fondatoarea „La Dame de Luca”, un proiect propriu care se concentrează pe deserturi de lux. Preparatele sale sunt adevărate opere de artă, iar unul dintre cele mai cunoscute este Choux Kalamansi cu susan, un desert semnătură realizat prin cinci tehnici diferite. Acesta a fost și desertul cu care a reușit să impresioneze jurații emisiunii „Chefi la cuțite” și să obțină cuțitul de aur.

„Am ales o rețetă complicată, dar acesta e nivelul”, a spus concurenta despre desertul său, pe care l-a pregătit anterior și pentru Natalie Portman, adaptând prezentarea cu o înghețată de susan în loc de ganache.

Marina Luca, despre momentele dificile prin care a trecut

Viața de chef nu este ușoară, iar Marina Luca nu face excepție. Ea a povestit deschis despre momentele dificile prin care a trecut, inclusiv episoade de burnout și depresie.

„A fost o muncă foarte mare, cu suferință și durere. Am trecut de toate pozițiile posibile în restaurantele cu stele Michelin. Câte 18-20 de ore lucram, chiar dacă îmi era foarte rău, mergeam mai departe fără să mă opresc. În urmă cu 2 ani îmi era foarte rău, a început să-mi amorțească tot corpul treptat, până să nu pot să vă văd și să vă aud. Am făcut mai multe investigații și i-am spus neurochirurgului că lucrez ca un cal și m-am recuperat timp de jumătate de an. Am luat o pauză, am investit în sănătatea mea”, le-a dezvăluit ea celor patru chefi.

Participarea la „Chefi la cuțite” nu este doar o competiție pentru ea, ci o etapă importantă în călătoria sa personală și profesională.

„Pentru mine acest concurs e o altă etapă în care voi deveni mai bună pe alte aspecte”, a adăugat Marina Luca.

Tânăra nu se oprește aici. Cu ambiția de a construi un brand internațional care să rivalizeze cu nume mari precum Cedric Grolet, ea continuă să viseze măreț.

„Ce-mi doresc e să construiesc un brand puternic la nivel internațional și să ajung să am patiseria mea în mai multe țări din lume și La Dame de Luca să răsune așa cum răsună Cedric Grolet”, a declarat cu încredere.

Sursă foto: PR, Instagram

