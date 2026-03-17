Celia și soțul ei s-au despărțit, după 13 ani de căsnicie. „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Am început să mă sting și ca femeie!”

Despărțire neașteptată în lumea mondenă. După ani de relație și o căsnicie în care a investit enorm, artista Celia a anunțat oficial că ea și soțul ei, Ardeli Ancuța, au decis să meargă pe drumuri separate. Dezvăluirile făcute de cântăreață într-un podcast au surprins publicul, mai ales prin sinceritatea cu care a vorbit despre lupta interioară și sacrificiile făcute de-a lungul timpului.

O relație în care s-a pierdut pe sine

Celia a explicat că dorința de a fi o soție perfectă a făcut-o să se îndepărteze de propria identitate. Artista a recunoscut că a încercat să repare relația cu orice preț, însă eforturile constante au ajuns să o consume.

„Mi-am dorit atât de mult să fiu cea mai bună ca soție, încât m-am pierdut pe mine. Mi-am dorit mult să fie bine. Mi-am dorit toată viața o iubire până la sfârșit, dar ceva nu a fost ok. Am încercat să mă schimb pe mine, dar atunci când nu ești tu, nimic nu se leagă. Cel mai frumos în viață este să fii iubit pentru ceea ce ești, nu să faci eforturi zi de zi. Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. Nu cred că există familie fără greutăți. Toți acești ani am încercat să fiu de casă”, a mărturisit artista în cadrul podcastului Dr. Love.

Ea a adăugat că, în timp, a simțit cum se stinge ca femeie, în ciuda eforturilor de a menține familia unită: „Am făcut eforturi până când nu am mai făcut. (…) Am început să mă sting și ca femeie.”

Sacrificii pentru familie și un final dureros

Celia a recunoscut că a renunțat la cariera aflată în plină ascensiune pentru a se dedica familiei. Deși și-a dorit o viață de cuplu stabilă și fericită, realitatea a fost diferită de visul ei.

„Atunci când pierzi acel ceva la care ai visat o viață întreagă e o luptă ciudată în interiorul unui om. Am încercat să salvez relația, acum încerc să mă salvez pe mine”, a spus artista.

Separare, dar nu la mare distanță

Cântăreața a confirmat că ea și tatăl copiilor lor nu mai locuiesc împreună. Ardeli Ancuța s-a mutat din casa în care au trăit ca familie, însă a rămas în același oraș.

„Ne-am separat. El stă separat, însă oarecum aproape”, a explicat Celia, subliniind că, deși despărțirea este oficială, cei doi continuă să fie prezenți în viața copiilor lor.

Cum a început relația Celiei cu Ardeli Ancuța

Relația dintre Celia și Ardeli Ancuța a început într-o perioadă în care artista se afla în plină ascensiune profesională. Cei doi s-au cunoscut într-un context personal, nu profesional, iar apropierea lor a fost rapidă și intensă. Celia a vorbit de mai multe ori despre faptul că a simțit o conexiune puternică încă de la început, descriind relația ca pe o iubire matură, stabilă și bazată pe valori comune.

Artista a spus că, încă din primele luni, a simțit dorința de a construi o familie și de a avea o viață liniștită alături de el. Relația lor a evoluat natural, iar Celia a decis să își reducă activitatea artistică pentru a se dedica vieții de cuplu.

Nu i s-a cerut niciodată direct să renunțe la scenă, dar mesajul era acolo, în gesturi, în discuții, în așteptări nerostite.

„Mi-a cerut, subtil, să renunț la carieră, pentru a fi mai mult lângă el”, mărturisea artista acum câțiva ani la Antena Stars.

În interviuri anterioare, ea a spus că și-a dorit „o iubire până la sfârșit” și că a investit enorm în această legătură. De-a lungul timpului, cei doi au format o familie și au devenit părinți, consolidând o relație care, la început, părea solidă și promițătoare.

Foto – Facebook

