Celia, confesiuni emoționante. Artista a pierdut două sarcini: „credeam că nu o să se mai întâmple”

Celia a împărtășit detalii emoționante despre viața ei personală, în cadrul Știrilor Antena Stars. După o pauză îndelungată de la muzică, artista a revenit cu forțe proaspete. Cu această ocazie, a dezvăluit că a trecut prin momente dificile în viața personală, înainte să devină mamă pentru a doua oară. Cântăreața a pierdut două sarcini, dar nu a renunțat la visul de a avea încă un copil.

Celia, confesiuni emoționante despre sarcinile pierdute

Celia a cucerit publicul prin talentul și dedicarea sa. Totuși, la un moment dat, a ales să pună familia pe primul loc, lăsând muzica în plan secundar. În prezent, după aproape două decenii de la debut, artista este o femeie împlinită atât profesional, cât și personal.

Celia se bucură de o familie minunată, având doi copii, pe Angelo Ioan și Sara Maria. Drumul până aici nu a fost ușor însă. Artista a pierdut două sarcini înainte să o nască pe fetița ei. Cu toate acestea, nu a renunțat la dorința de a deveni mamă.

„Eu am pierdut două sarcini între acestea. Dar a venit exact în momentul în care credeam că nu o să se mai întâmple. Am zis că nu are niciun rost să mai încerc sau să mai sper. În momentul în care am zis că nu mai e nicio șansă și gata, nu are rost să mai îmi pun acest gând, atunci s-a întâmplat”, a mărturisit artista, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

Ce spune despre întoarcerea pe scenă

Celia este căsătorită cu Ardeli Ancuța din 2013, iar relația lor este una plină de iubire. Soțul său îi oferă sprijin, deși s-a adaptat cu greu revenirii ei pe scenă.

„Nu pot să spun că am o susținere extraordinară din partea soțului, încă se obișnuiește cu gândul. Eu sper ca lucrurile să se așeze în cel mai frumos mod. În viață nimic nu este întâmplător. Orice lucru care vine este o lecție, sunt de părerea asta. Fiecare are de învățat”, a adăugat Celia.

Artista continuă să inspire prin povestea sa, demonstrând că perseverența și credința pot aduce împlinirea visurilor.

Foto: Instagram; Revista VIVA!

