Reacția Oanei Ciocan, după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit: „Urmează să mă anunțe”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Oana Ciocan a avut o primă reacție după ce s-a vehiculat că ea și Jador s-au despărțit la 9 luni de când au devenit părinți. Fosta concurentă Survivor România spune că ea nu știe nimic de această separare și că ea se află acasă cu cel mic.

Oana Ciocan, despre despărțirea de Jador

Oana Ciocan spune că ea a aflat din presă de despărțirea de Jador, care luni seară a anunțat pe Instagram că își caută urgent o casă în care să se mute. Mai mult, artistul a anunțat că renunță la muzică pentru o perioadă întrucât viața lui „se schimbă”.

Contactată de jurnaliștii de la Spynews, soția lui Jador a fost uimită și în același timp amuzată de această veste.

„Da? I-auzi. Eu nu știam. Chiar surprinzător! Ce să zic. Nu s-a întâmplat nimic. Eu sunt cu cel mic acasă, i-am dat să mănânce și ne jucăm. Probabil s-a despărțit și urmează să mă anunțe și pe mine, pe mine el nu m-a anunțat momentan. Mă și amuză treaba asta. Eu nu știam informația asta, am aflat de acum acum. Eu nu știam că m-am despărțit”, a spus Oana Ciocan.

Jador își caută o locuință nouă

Deși nu a confirmat oficial despărțirea, Jador a dat de înțeles că traversează o perioadă de schimbări. Pe conturile sale de Instagram și TikTok, artistul a anunțat că este în căutarea unei locuințe noi și că intenționează să ia o pauză de la cariera sa. Aceasta ar fi prima dată, în ani de activitate, când Jador își permite un moment de respiro.

„Vreau să vă spun ceva din suflet și o să fiu sincer cu voi, așa cum am fost mereu. Am decis să iau o pauză de la muzică. Nu știu cât va dura și nici nu știu dacă este doar o perioadă sau dacă va fi ceva definitiv. Din 2019 nu m-am oprit deloc. Am trăit pentru muzică zi și noapte, dar în momentul acesta simt că am nevoie să mă opresc puțin și să îmi recapăt puterile”, a anunțat artistul în mediul online.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Jador și Oana Ciocan

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News