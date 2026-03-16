Anca Serea își face școală de bună maniere și protocol. Cât vor costă cursurile: „Eu voi fi trainerul principal”

Anca Serea s-a hotărât să își deschidă școală de bune maniere, etichetă și protocol. Mamă a șase copii, vedeta își găsește timp și pentru propriile afaceri și hobby-uri. Ea a anunțat că își va deschide o școală de bune maniere pentru copii. Iată ce planuri de viitor are Anca Serea și cum se va descurca.

Anca Serea va fi trainer la propria școală

Anca Serea își va deschide propria școală de bune maniere și etichetă. Vedeta are acest vis de mult timp, însă abia acum a reușit să îl pună în aplicare. Ea a spus că lucrează deja de un an la acest proiect.

„Sunt mamă cu normă întreagă. Am un program foarte încărcat și foarte plin de provocări. Sunt în plină derulare al unui proiect de suflet al meu. În curând, voi lansa prima școală și primele cursuri de bune maniere, etichete și protocol pentru copiii din România.

Citește și: Anca Serea a împlinit 44 de ani! Cum arăta în ziua în care s-a căsătorit cu Adrian Sînă. Solistul, mesaj emoționant pentru soția lui: „Ești inima familiei noastre”

Muncesc asiduu de mai bine de un an de zile la acest proiect. Acum suntem chiar pe ultima suta de metri cu pregătirile și sunt foarte nerăbdătoare să dăm drumul la treabă în aproximativ două săptămâni.

Sediul școlii va fi într-un loc emblematic din București, chiar istoric”, a dezvăluit Anca Serea, în exclusivitate pentru Click!

A absolvit cursurile celei mai prestigioase școli de bune maniere

Anca Serea a mărturisit că ea însăși a absolvit cursurile celei mai prestigioase școli de bune maniere la Londra, așa că își dorește să dea mai departe ce a învățat peste hotare.

Citește și: Ce stil de parenting au adoptat Anca Serea și Adi Sînă pentru copiii lor: „Încercăm să-i ducem cât de des putem la Biserică”

„Eu voi fi trainerul principal la această școală. Voi ține cursurile principale de bune maniere, etichete și protocol. La copii nu se poate vorbi de etichetă și protocol, deocamdată. Doar de bune maniere! Se va achita un onorariu, este o școală ca toate celelalte școli, vor fi cursuri…

Se implică și Adi Sînă, dar doar cu sfaturi. E un proiect care a impus foarte multă muncă! Eu am absolvit cursurile celei mai prestigioase școli de bune maniere din Londra, este vorba despre școala care educă familia regală de foarte mulți ani”, a mai spus vedeta.

Ce fac cei șase copii ai vedetei

Anca Serea are șase copii. Din relația cu Filip Poplingher îi are pe David și Sarah, iar din mariajul actual cu Adi Sînă îi are pe Noah, Ava, Moise și Leah.

Citește și: Anca Serea a leșinat în brațele soțului său. Ce veste i-au dat medicii

„Copiii mei sunt bine toți! Sarah urmează să susțină Bacalaureatul și va pleca la Milano, la Marangoni unde studiază Artă, design, modă și marketing. Ceilalți sunt acasă, învață, am muncit împreună azi, sunt în săptămâna verde de la școală. Copiii rămân prioritari în viața mea”, a mai spus Anca Serea pentru sursa citată.

